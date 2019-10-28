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28 жовтня • оновлено в 22:56
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Коломойський догрався: бізнесмен може поплатитися за "створення злочинної мережі" в США

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Канцлерський суд штату Делавер у США ухвалив ряд гучних рішень за позовом проти бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яких разом з їх партнерами запідозрили в створенні "злочинної мережі" і заволодінні активами на суму понад 674 млн доларів.

Про це повідомляється в матеріалі tZE Inform. Йдеться про розгляд, який ініціював у травні ПриватБанк, що раніше перебував у власності фігурантів позову.

Поряд із Коломойським і Боголюбовим шахрайство приписують ще трьом "агентам" злочинної схеми – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаїму Шохету (Chaim Schochet) і Уріелю Цві Лаберу (Uriel Tzvi Laber) а також 20 компаніям, зареєстрованим у штаті Делавер.

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Коломойського і Боголюбова звинуватили в створенні злочинної мережі в США

Коломойського і Боголюбова звинуватили в створенні злочинної мережі в США

LIGA.net

Коломойського і Боголюбова звинуватили в створенні злочинної мережі в США

Коломойського і Боголюбова звинуватили в створенні злочинної мережі в США

Гордон

Відзначається, що розглянувши і вивчивши додаткові матеріали, що надійшли на розгляд суду, беручи до уваги істотну вагу і суспільну значимість розгляду, суд ухвалив рішення про подальший розгляд справи виключно за процедурою акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".

Була встановлена первинна черговість розгляду питань і призначений суддя на чергове засідання суду.

23 жовтня стало відомо про перший арешт у справі. 20 жовтня на запит Канцлерського суду штату Делавер міністерством юстиції США в Вашингтоні затриманий і доставлений до суду для надання свідчень фігурант справи RF02. Перед засіданням фігуранту оголошений тридцятиденний превентивний арешт.

Коломойський може поплатитися за "злочинну мережу" в США

Коломойський може поплатитися за "злочинну мережу" в США

Що все це означає для Коломойського і Ко

21 липня 2019 року суд визнав обґрунтованим факт наявності неправомірного впливу на учасників судового розгляду, що фактично призвело до зміни суті судового розгляду. Відтепер це вже не суд про порушення в господарсько-фінансовій сфері. Це судовий розгляд справ про створення "злочинного асоціації" і її членів.

Це, перш за все, має принципову особливість – дає змогу залучати відповідні органи юстиції до виконання функцій розшуку, доставки на судове засідання, арешту активів та інше, до винесення спільного рішення суду, в рамках незакінченої судової процедури.

Таким чином правоохоронці США отримали право доставляти Коломойського і Ко для їх участі в засіданнях.

Згідно з процедурою розгляду, на кожне засідання буде по черзі призначатися новий суддя, а рішення буде ухвалюватися в рамках судової колегії учасників. Відтепер ніяка юридична процедура не може зупинити розгляд, або вивести з-під розгляду когось до остаточного рішення суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов
Місце
США
Тег
ПриватБанк
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ау, НАБУ, ГПУ, ДБР, САП! По Україні вільно гуляє найбільший і найнахабніший ворюга. Який пограбував українців на шалені гроші. І продовжує це робити. А ви тягаєте Гладковського за "неправильно переобладнані МАЗи". Чому Коломойський, визнаний в США та Британії рекордним злочинцем, переховується в Україні? Це ж ваша найнагальніша робота! Чи пенсне на роялі забули - в упор того не бачите?
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Ершов Василий
Ершов Василий
Ну що ж, пора бені збиратися в землю обітованну, бо можуть попросити Зе передати його суду в США...
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