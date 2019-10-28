Коломойський догрався: бізнесмен може поплатитися за "створення злочинної мережі" в США

Канцлерський суд штату Делавер у США ухвалив ряд гучних рішень за позовом проти бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яких разом з їх партнерами запідозрили в створенні "злочинної мережі" і заволодінні активами на суму понад 674 млн доларів.

Про це повідомляється в матеріалі tZE Inform. Йдеться про розгляд, який ініціював у травні ПриватБанк, що раніше перебував у власності фігурантів позову.

Поряд із Коломойським і Боголюбовим шахрайство приписують ще трьом "агентам" злочинної схеми – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаїму Шохету (Chaim Schochet) і Уріелю Цві Лаберу (Uriel Tzvi Laber) а також 20 компаніям, зареєстрованим у штаті Делавер.

Коломойського і Боголюбова звинуватили в створенні злочинної мережі в США LIGA.net

Коломойського і Боголюбова звинуватили в створенні злочинної мережі в США Гордон

Відзначається, що розглянувши і вивчивши додаткові матеріали, що надійшли на розгляд суду, беручи до уваги істотну вагу і суспільну значимість розгляду, суд ухвалив рішення про подальший розгляд справи виключно за процедурою акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".

Була встановлена первинна черговість розгляду питань і призначений суддя на чергове засідання суду.

23 жовтня стало відомо про перший арешт у справі. 20 жовтня на запит Канцлерського суду штату Делавер міністерством юстиції США в Вашингтоні затриманий і доставлений до суду для надання свідчень фігурант справи RF02. Перед засіданням фігуранту оголошений тридцятиденний превентивний арешт.

Коломойський може поплатитися за "злочинну мережу" в США

Що все це означає для Коломойського і Ко

21 липня 2019 року суд визнав обґрунтованим факт наявності неправомірного впливу на учасників судового розгляду, що фактично призвело до зміни суті судового розгляду. Відтепер це вже не суд про порушення в господарсько-фінансовій сфері. Це судовий розгляд справ про створення "злочинного асоціації" і її членів.

Це, перш за все, має принципову особливість – дає змогу залучати відповідні органи юстиції до виконання функцій розшуку, доставки на судове засідання, арешту активів та інше, до винесення спільного рішення суду, в рамках незакінченої судової процедури.

Таким чином правоохоронці США отримали право доставляти Коломойського і Ко для їх участі в засіданнях.

Згідно з процедурою розгляду, на кожне засідання буде по черзі призначатися новий суддя, а рішення буде ухвалюватися в рамках судової колегії учасників. Відтепер ніяка юридична процедура не може зупинити розгляд, або вивести з-під розгляду когось до остаточного рішення суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Справу про можливе відмивання грошей Коломойським і Боголюбовим вже назвали однією з найбільших в історії.

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