Коломойського слухати не будуть: Данилюк відреагував на можливий дефолт України

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк виступив проти оголошення дефолту, яке запропонував президенту Володимиру Зеленському олігарх Ігор Коломойський.

Своєю думкою поділився він у вівторок, 28 травня, на брифінгу в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є позиція окремих олігархів, але позиція держави в іншому", – сказав Данилюк.

"Держава повинна захищати інтереси громадян. Зрозуміло, що невиконання своїх зобов'язань за борговими інструментами – дорога в нікуди. Ця дорога підриває довіру до держави і призводить до негативних наслідків, які відчують люди. Такі рішення навіть не розглядаються", – уточнив він.

Олександр Данилюк Інформ-UA

Данилюк також розповів, що українська влада й надалі активно співпрацюватиме з МВФ та іншими міжнародними організаціями щодо підготовки нової програми.

"Домовилися, що ми будемо зараз активно співпрацювати з МВФ і з іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватися за час літнього періоду, за час виборів до підготовки нової програми, яка дасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни", – пояснив він.

Секретар РНБО також спростував інформацію про те, що місія МВФ припинила свою роботу в Україні через розпуск парламенту.

"Всі українці очікують оновлення політичної еліти, оновлення державних органів влади, і тому позачергові вибори покликані, щоб швидше оновилася Верховна Рада і склад Кабінету міністрів. Щоб ми мали всі ці органи, налаштовані на серйозні зміни і працювали, як єдина команда. Це розділяє МВФ, тому що це те, що потрібно для успішної співпраці", – поділився Данилюк.

Він також розповів про перші кроки команди Зеленського.

"Це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи – це все те, що раніше МВФ майже нав'язував для України, але не було бажання цього робити. Зараз відчувається, що нова влада готова реально робити ці зміни, які важливі зараз для всіх українців", – озвучив секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

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