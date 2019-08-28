Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що Україна може запропонувати Росії зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.Нет". За його словами, для України це буде вигідною позицією на переговорах.

"Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім мине декілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. Якщо відпрацюємо механізм поступок – наша земля в обмін на санкції, значить, це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого й щодо Криму", – сказав він.

Також Коломойський вважає, що є три умови, за яких із РФ можуть зняти санкції щодо Донбасу.

Коломойський запропонував зняти санкції з Росії

"Три умови: коли на Донбасі настане мир – це раз, коли Росія виведе свої війська – це два, коли ми відновимо контроль України над державним кордоном – це три. Після виконання умов санкції знімаються", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного палива і скрапленого газу.

28 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2020 року.

Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США – за втручання Росії в американські вибори.

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