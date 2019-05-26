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Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт

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Український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Таке звернення було зроблено в інтерв'ю Financial Times. "На мою думку, ми повинні повести себе з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", – сказав олігарх.

За його словами, це зараз найбільш мудрий вихід. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", – сказав Коломойський.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

ТСН

Він порадив Зеленському переглянути відносини з МВФ, так як продовження наміченої лінії нібито загрожує президенту важкими наслідки.

"Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги – 5, 10, 15 замість 73 відсотків", – впевнений Коломойський.

На його думку, США і Євросоюз могли би списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна – просто привід", – заявив олігарх.

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При цьому видання нагадує, що з 2016 року Коломойський намагається скасувати рішення про націоналізацію Приватбанку, але МВФ попередив, що це поставить під загрозу програму фінансової допомоги, узгоджену ще Петром Порошенком.

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, так як її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом може вплинути викликана достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність з парламентською коаліцією і урядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ігор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дефолтМВФ
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Долги должны отдавать пети и свинарчуки. Почему за этих барыг должен отдавать народ?
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Fabio Sergio
Fabio Sergio
Идиоты! Безмозглый Порошенко и безмозглое правительство Гройсмана! Кредиты от МВФ привели страну к нищете. Еще нашим внукам придется отдавать по кредитам. Посадить бы их пожизненно! ЗЕ, запрети брать кредиты! Иначе никогда Украине не выбраться из долговой ямы.
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Миляева Екатерина
Миляева Екатерина
Моя иcкренняя благoдаpнocть тoму, ктo пoказал мне этот пpекpасный caйт http://difimas.com/lu9mbp Прocто пpойдя простoй oпрoс полyчилa почти полугодовyю зарплaтy)) Пoльзуйтecь, покa еще eсть вoзмoжнoсть=)
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