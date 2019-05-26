Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт

Український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Таке звернення було зроблено в інтерв'ю Financial Times. "На мою думку, ми повинні повести себе з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", – сказав олігарх.

За його словами, це зараз найбільш мудрий вихід. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", – сказав Коломойський.

Ігор Коломойський ТСН

Він порадив Зеленському переглянути відносини з МВФ, так як продовження наміченої лінії нібито загрожує президенту важкими наслідки.

"Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги – 5, 10, 15 замість 73 відсотків", – впевнений Коломойський.

На його думку, США і Євросоюз могли би списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна – просто привід", – заявив олігарх.

При цьому видання нагадує, що з 2016 року Коломойський намагається скасувати рішення про націоналізацію Приватбанку, але МВФ попередив, що це поставить під загрозу програму фінансової допомоги, узгоджену ще Петром Порошенком.

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, так як її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом може вплинути викликана достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність з парламентською коаліцією і урядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 16 травня в Україну з Ізраїлю повернувся олігарх Ігор Коломойський. Він не був у країні з червня 2017 року.

Пізніше з'ясувалося, що в Україну Коломойський прилетів не один. Журналіст назвав прізвища осіб, які його супроводжували.

Приблизно о 20:00 16 травня стало відомо, що олігарх прибув до Києва – його літак UR-PRT приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ж Коломойський заявляв, що повернеться в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

Він також говорив, що обов'язково приїде в Україну, щойно оголосять офіційні результати другого туру голосування.

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