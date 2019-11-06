Коломойський vs Україна: суд ухвалив несподіване рішення щодо "ПриватБанку"

Київський апеляційний суд зупинив провадження про розрив особистих поручительств Ігоря Коломойського перед НБУ за кредитами рефінансування на 9,2 мільярда гривень, виданих "ПриватБанку" до націоналізації.

Як передає "Новое время", суд задовольнив клопотання "Привату", яке підтримав НБУ, щоб відповідне провадження зупинили до винесення рішення у справі щодо скасування націоналізації банку.

Рішення про розрив особистого поручительства ухвалив Печерський районний суд вночі 20 квітня, напередодні другого туру виборів президента України.

Уряд і НБУ також мають намір оскаржити рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня про визнання недійсною націоналізацію "ПриватБанку" в Шостому адміністративному апеляційному суді.

Нагадаємо, МВФ не поспішає виділяти Україні нові транші, поки команда президента Володимира Зеленського не змусить бізнесмена Ігоря Коломойського повернути мільярди доларів, виведених із "Привату" та інших банків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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