Коломойський відсудив у ПриватБанку десятки мільйонів гривень

Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Нікопольського заводу феросплавів" до ПриватБанку та вирішив стягнути з нього 21,85 млн гривень.

Відповідні кошти НЗФ сплатив Національному банку України в рамках часткового погашення заборгованості ПриватБанку з рефінансування. Про це повідомляє finbalance.

Власником контрольного пакету акцій “Нікопольського заводу феросплавів” є мільярдер Ігор Коломойський.

Зокрема, НЗФ передавав у заставу для Нацбанку тепловози та напіввагони вартістю 40 млн гривень.

Відповідне обтяження зняли після виплати поручителем для кредитора 21,85 млн гривень, як це було передбачено мировою угодою.

У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Коломойського та пов’язаних із ним 32 компаній про стягнення майже 10 млрд гривень за кредитами рефінансування 2008-2015 років.

Водночас суди вже ухвалили 21 рішення на користь регулятора про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями ПриватБанку на 1,2 млрд гривень.

Власником контрольного пакету акцій “Нікопольського заводу феросплавів” є мільярдер Ігор Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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