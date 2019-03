Коломойський відповів, чи помститься Порошенку за ПриватБанк

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що президентські вибори не є шансом помститися голові держави Петру Порошенку за націоналізацію ПриватБанку.

"Ні, це не пов'язані речі", – заявив Коломойський у інтерв'ю ВВС. Він також додав, що очікує на правову оцінку та компенсацію у справі державного банку.

"Для нас дуже важливі декілька аспектів цієї історії. Перший – це очистити своє ім'я, другий – покарати винних, а третій – отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді", – каже він.

На пряме запитання, чи у разі перемоги Володимира Зеленського на виборах Коломойський телефонуватиме президенту з проханням компенсувати збитки щодо ПриватБанку, олігарх також відповів негативно.

"Зеленський, як і Порошенко, формально жодного стосунку до націоналізації ПриватБанку не мав, не має і не буде мати, тому що це не питання президента, це питання уряду і НБУ", – резюмував Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов Високому суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

