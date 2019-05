Коломойський спробував заблокувати позов щодо справи ПриватБанку у Швейцарії

Олігарх Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Національного банку у Швейцарії в справі ПриватБанку.

"Господарський суд міста Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до Національного банку України та АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування та п'яти договорів особистої поруки Коломойського за цими кредитними договорами", – йдеться на сайті НБУ.

Регулятор наголосив, що такий позов і зазначені позовні вимоги – це спроба олігарха зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих справ у Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки.

У грудні 2018 року НБУ звернувся до Першої інстанції суду Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення заборгованості як із фінансового поручителя.

Зокрема, у 2016 році олігарх, який на той момент був співвласником значної частки ПриватБанку, уклав із Національним банком договори поруки та з власної волі особисто зобов'язався виконати вимоги регулятора з повернення кредитів рефінансування отриманих ПриватБанком за період 2008-2014 рр.

"Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за вказаними кредитами ПриватБанку, заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд грн. Однак замість добросовісного виконання взятих на себе зобов’язань, колишній акціонер ПриватБанку Коломойський вчиняє юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів у Швейцарії та Україні щодо стягнення заборгованості", – йдеться у повідомленні.

Національний банк звернув увагу, що в разі визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними, Господарський суд Києва фактично дасть Коломойському можливість уникнути відповідальності за виконання взятих зобов’язань за договорами особистої поруки.

Крім того, це ускладнить захист інтересів як НБУ, так і держави в судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих державі колишніми власниками ПриватБанку.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

