Коломойський проти ПриватБанку: суд Лондона пішов на важливий крок

Апеляційний суд Англії та Уельсу в понеділок, 22 липня, розпочав розгляд апеляційної скарги ПриватБанку на рішення про невідповідність юрисдикції позову банку до колишніх власників.
"Слухання триватимуть приблизно п'ять днів", – повідомило джерело, знайоме з ходом справи, в коментарі "Інтерфакс-Україна".
За його словами, основним предметом розгляду буде обґрунтованість відмови першої інстанції в розгляді спору в британській юрисдикції і відповідних забезпечувальних заходів.
Також джерело зазначило, що рішення апеляційного суду очікується у вересні – на початку жовтня.
Водночас він визнав імовірність того, що рішення буде оголошено й у кінці слухань.
Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.
У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Апеляційний суд Англії почав розгляд апеляційної скарги ПриватБанку
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.
Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
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