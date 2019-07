Коломойський проти НБУ: Верховний суд виніс рішення щодо ПриватБанку

Велика палата Верховного суду підтвердила, що входження держави у капітал ПриватБанку не є суттєвою обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених із підконтрольними олігарху Ігорю Коломойському майновими поручителями.

Йдеться про судовий процес у справі №910/15484/17, у якій Національний банк є відповідачем, а ПриватБанк – третьою особою, зазначає сайт регулятора.

Зокрема, Верховний суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з НБУ іпотечного договору й у такий спосіб намагалося уникнути виконання зобов’язань за ним.

Відповідно до договору, ПрАТ "Ерлан" надало Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд гривень як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації.

Позивач вважав, що внаслідок входження держави в капітал ПриватБанку відбулася суттєва зміна обставин, коли кредитор і боржник поєдналися в одній особі.

"Верховний Суд погодився з правовою позицією Національного банку, і тому сформував судову практику в цій категорії справ. Сьогодні майнові поручителі за кредитами рефінансування ПриватБанку намагаються в судах розірвати іпотечні договори, посилаючись на суттєву зміну обставин", – наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

"Загалом суди першої та апеляційної інстанцій вже ухвалили більше 50 судових рішень на користь Національного банку, які набули законної сили. Однак рішення Великої Палати Верховного Суду від 2 липня є першим у цій категорії справ, ухвалених на користь Національного банку судом найвищої інстанції, і не підлягає оскарженню", – підсумував представник регулятора.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Верховний суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойському підприємства

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!