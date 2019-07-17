Коломойський пропонував уряду угоду щодо "Укрнафти": розкрилися подробиці

Олігарх Ігор Коломойський у 2018 році пропонував уряду України обміняти свою частку в ПАТ "Укрнафта" на непрацюючі кредити ПриватБанку, які вважав ліквідними.

У разі підписання угоди він обіцяв відмовитися від поданого до Стокгольмського арбітражу позову проти України. Про це пише видання Financial Times із посиланням на власніджерела.

"У минулому році Коломойський майже досяг угоди з урядом, погодившись припинити спори в Стокгольмському арбітражі і хотів передати свою 40-відсоткову частку в "Укрнафті" в обмін на непрацюючі кредити банку, які, за його словами, залишаються ліквідними", – сказано в статті .

Коломойський пропонував уряду угоду щодо "Укрнафти"

Стало відомо, що угода не відбулася нібито через небажання української влади йти на поступки олігархові перед президентськими виборами.

Нагадаємо, що міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" в червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Вони звинуватили Україну в нанесенні збитку через відбір газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною, невиконання "Нафтогазом" і "Укртрансгазом" рішень українських судів, різкого збільшення ставок плати за користування надрами, зменшення кворуму при проведенні зборів акціонерних товариств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лондонський міжнародний арбітражний суд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" виплатити кіпрським акціонерам ПАТ "Укрнафта" олігарха Ігоря Коломойського більше 100 млн гривень.

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