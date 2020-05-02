Колишній власник ПриватБанку, бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував можливе оголошення йому підозри у справі ПриватБанку.

Зокрема, hromadske підприємець заявив, що його прізвище не згадувалось директором НАБУ Артемом Ситником у заяві, яку він зробив напередодні, а сам бізнесмен зацікавлений в об’єктивному розслідуванні справи.

"Із того, що я читав, зі слів Ситника, там моє прізвище взагалі не згадується, і взагалі нічиє прізвище не згадується. А те, що вони рухаються кудись до мети, то ми тільки "за". Ми за те, щоб сказали, хто винний… Я ж то знаю, як було. У Порошенка були свої інтереси, у Гонтаревої свої, у МВФ свої. Вони хотіли забрати в мене банк, вони давно на нього зуби точили. Українська влада лише з приходом Порошенка, а міжнародна — ще тоді", — сказав Коломойський.

Ігор Коломойський УНІАН

Також він додав, що крадіжка 116 млрд не доведена, а держава не зазнала жодних збитків у результаті націоналізації.

"По-перше, я стверджую, що гроші ніхто не вкрав, а якщо вкрали, то покажіть куди їх поділи. Якщо ж не вкрали, то держава відібрала в мене підприємство, на яке витратила певні кошти. Держава 153 чи 147 мільярдів поклала в установчий фонд. Вони ж нікуди не поділися, вони як лежали, так і лежать. За цей час заробили 60 мільярдів напряму дивідендів і 15 чи 20 мільярдів отримано податків. Тобто, половина з вкладеної суми вже повернулась. То це було вигідно, чи збитки? На ці ж усі питання потрібно буде відповідати. В мене просто забрали курку, яка несла золоті яйця, і розповідають колишнім власникам, що її неправильно годували, що якби годували правильно — несла б платинові", — зазначив бізнесмен.

При цьому він мав на увазі докапіталізацію ПриватБанку після його націоналізації, яка здійснювалася шляхом внесення облігацій внутрішньої державної позики у капітал банку. Оскільки на облігації нараховувався відсоток, то банк фактично отримував прибуток, однак держава скеровувала його на обслуговування боргу, відтак для неї він був витратами.

При цьому Коломойський зазначив, що нинішня влада не дає відповіді на питання: "пограбували його чи ні?" і він не розуміє причин.

"Моє питання за рік не змінилося. Але влада чомусь не хоче зізнаватися, я не розумію, чому Зеленський і його команда боїться відповіді на це питання. Вони ж не забирали, але чому бояться визнати? Так, була держава неправа, давайте якось виходити із ситуації. Так же не буває, щоб чужу приватну власність забрати і за це нічого не було?" – наголосив Коломойский.

Зазначимо, 1 травня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що відомство незабаром може оголосити підозру бізнесмену Ігорю Коломойському у справі ПриватБанку.

"Ми рухаємося до того, щоб почати оголошення підозри", — сказав він.

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