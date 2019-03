Коломойський прямо відповів на питання про фінансування Зеленського і Тимошенко

Український олігарх Ігор Коломойський заперечив пряму грошову підтримку Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко на президентських виборах в Україні.

"Фінансову підтримку можете відразу відкидати. Навіть якби я хотів фінансово підтримати, то не зміг би", — заявив Коломойський у інтерв'ю ВВС.

Зокрема олігарх нагадав, що обмежений у фінансах через заморозку активів Високим судом Лондона щодо справи ПриватБанку.

При цьому Коломойський наголосив, що головні сподівання покладає на Зеленського.

"Для мене Зеленський — не персоналія, а певний символ. Символ зміни поколінь, як закінчується зима і надходить весна. Хочеться жити у країні, якою керують молоді й симпатичні люди", — повідомив олігарх.

"У нас із Зеленським є контрактні відносини: між телеканалом, де я є акціонером, і його продакшн-студією. Я вважаю, що телевізійна група "1+1" дуже зацікавлена у контракті з "Кварталом" Зеленського, де він є фронтменом. Це — всі наші відносини. У нас немає спільного бізнесу", — додав Коломойський.

Він також зазначив, що Зеленський є повністю самостійним.

"Не може людина з нижчим інтелектом і нижчою ерудицією впливати на розумнішого і талановитішого. Тому я можу сказати, що він достатньо самостійний, навіть повністю самостійний", — резюмував Коломойський.

Ігор Коломойський УНІАН

Нагадаємо, раніше музикант Святослав Вакарчук звинуватив у нещирості актора Володимира Зеленського. Він висловив невдоволення тим, що шоумен працює на каналі, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Зеленський же, згідно з нещодавніми рейтингами, раптово вийшов на перше місце електоральних симпатій українців, солідно відірвавшись від чинного президента Петра Порошенка, а також Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський "Прямий"

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов Високому суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!