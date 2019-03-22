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Коломойський прямо відповів на питання про фінансування Зеленського і Тимошенко

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Український олігарх Ігор Коломойський заперечив пряму грошову підтримку Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко на президентських виборах в Україні.

"Фінансову підтримку можете відразу відкидати. Навіть якби я хотів фінансово підтримати, то не зміг би", — заявив Коломойський у інтерв'ю ВВС.

Зокрема олігарх нагадав, що обмежений у фінансах через заморозку активів Високим судом Лондона щодо справи ПриватБанку.

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При цьому Коломойський наголосив, що головні сподівання покладає на Зеленського.

"Для мене Зеленський — не персоналія, а певний символ. Символ зміни поколінь, як закінчується зима і надходить весна. Хочеться жити у країні, якою керують молоді й симпатичні люди", — повідомив олігарх.

"У нас із Зеленським є контрактні відносини: між телеканалом, де я є акціонером, і його продакшн-студією. Я вважаю, що телевізійна група "1+1" дуже зацікавлена у контракті з "Кварталом" Зеленського, де він є фронтменом. Це — всі наші відносини. У нас немає спільного бізнесу", — додав Коломойський.

Він також зазначив, що Зеленський є повністю самостійним.

"Не може людина з нижчим інтелектом і нижчою ерудицією впливати на розумнішого і талановитішого. Тому я можу сказати, що він достатньо самостійний, навіть повністю самостійний", — резюмував Коломойський.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

УНІАН

Нагадаємо, раніше музикант Святослав Вакарчук звинуватив у нещирості актора Володимира Зеленського. Він висловив невдоволення тим, що шоумен працює на каналі, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Зеленський же, згідно з нещодавніми рейтингами, раптово вийшов на перше місце електоральних симпатій українців, солідно відірвавшись від чинного президента Петра Порошенка, а також Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський

Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський

"Прямий"

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов Високому суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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Особи
Ігор КоломойськийВолодимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Жукова Каринка
Жукова Каринка
Юлию Тимошенко постоянно обвиняют в связях с Коломойским последнее время. А как по мне, то самое постыдное и мерзкое для современного политика иметь связи с Порошенко.
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Кузбит Юля
Кузбит Юля
Підвірна Яна, Цілком згідна з Вами, Вірю у Ю.Тимошенко
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Підвірна Яна
Підвірна Яна
Жукова Каринка, незнаю як там щодо Коломойського та Зеленського, але я точно впевнена що Юля Тимошенко нічого спільного з ним не має.
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Плетнев Иван
Плетнев Иван
Ну вот и самая обсуждаемая предвыборная интрига раскрыта. Чем же теперь будут заниматься порохоботы? Мемчики то штамповать уже не актуально...)))
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Підвірна Яна
Підвірна Яна
Юлю Тимошенко завжди обвинувачують у різних звязках з різними політиками... в це ніхто вже не вірить, адже знають, що вона не може так зробити.
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1
0
Сергеева Наталья
Сергеева Наталья
Не знаю как Зеленского, а Тимошенко он определенно не спонсирует. И даже поводов и подозрений не было. Там что-то понапридумывали, что типа он разговаривал с Юлией Владимировной по телефону...но все это было мало похоже на правду. Даже если и разговаривали, так это политика, там все друг друга знают и друг с другом общаются)
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Наконечна Віра
Наконечна Віра
Вірю і знаю, що Юля Тимошенко сама за себе, і ніякий Коломойський не причетний до неї
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