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Коломойський пішов війною на ПриватБанк: у справі трапився новий поворот

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Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд позову олігарха Ігоря Коломойського до уряду про законність націоналізації ПриватБанку.

Як повідомила прес-служба суду, в судовому засіданні оголосили перерву й надали час сторонам для підготовки до судових дебатів. Наступне засідання відбудеться 2 квітня.

"Окружний адміністративний суд Києва закінчив розгляд справи по суті за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету Міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про націоналізацію ПриватБанку", — йдеться в повідомленні.

Після судових дебатів суд піде на нараду для ухвалення рішення у справі.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку у 2016 році.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Ігор КоломойськийГеннадій Боголюбов
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ПриватБанк
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
не дожидаясь прихода к власти своей марионетки
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