Коломойський домігся, щоб йому показали скандальний аудит Kroll по ПриватБанку

Печерський суд задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та зобов'язав надати звіти криміналістичного аудиту ПриватБанку детективним агентством Kroll. У ньому йдеться про завдання збитків у $5,5 млрд у період приватизації.

Як повідомляє Finbalance з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень, тепер СБУ та НАБУ муситимуть показати документи.

Аудит Kroll охоплював 10 років діяльності банку. У звіті, який НБУ представив на початку 2018 року, йдеться зокрема про тіньову банківську структуру всередині ПАТ "Приватбанк", фальсифікацію даних про фінансовий стан та пов’язаних із відмиванням грошей осіб.

Раніше на вимогу Коломойського суд вже витребував матеріали звіту в НБУ у квітні 2018 року, а також у травні 2020.

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