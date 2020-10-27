Коломойський домігся, щоб йому показали скандальний аудит Kroll по ПриватБанку
Печерський суд задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та зобов'язав надати звіти криміналістичного аудиту ПриватБанку детективним агентством Kroll. У ньому йдеться про завдання збитків у $5,5 млрд у період приватизації.
Як повідомляє Finbalance з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень, тепер СБУ та НАБУ муситимуть показати документи.
Аудит Kroll охоплював 10 років діяльності банку. У звіті, який НБУ представив на початку 2018 року, йдеться зокрема про тіньову банківську структуру всередині ПАТ "Приватбанк", фальсифікацію даних про фінансовий стан та пов’язаних із відмиванням грошей осіб.
Раніше на вимогу Коломойського суд вже витребував матеріали звіту в НБУ у квітні 2018 року, а також у травні 2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
7 квітня Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.