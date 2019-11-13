Верховная Рада после упорного 5,5 часового обсуждения и блокирования трибуны в первом чтении приняла закон о продаже земли Украины. Свои голоса "за" дали 240 народных депутатов. 227 от фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных.
В этом голосовании показателен и тот факт, что другие политические силы не дали ни одного "за". А фракцию монобольшинства спасла группа, ориентированная на олигарха Игоря Коломойского.
Во-первых, нардепы внутри монокоалиции, которые входят в его орбиту влияния — неожиданно поддержали проект. Это Александр Дубинский (ранее критиковал законопроект), Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Евгений Петруняк, Андрей Холодов, Дарья Володина. Ранее они были замечены в синхронном провале "нужных" бизнесмену решений. К примеру, резонансное согласие на арест нардепа Ярослава Дубневича группа саботировала.
Голосование за открытие рынка земли
Во-вторых, голосовали внефракционные мажоритарщики, которые ориентируются на аграрного олигарха Андрея Веревского. Это нардепы Павел Бакунец, Василий Петьовка, Роберт Горват.
Учитывая, что каждый голос в Раде был на вес "золота", Офис президента решил перестраховаться и подключить тяжелую переговорную артиллерию. Довольно неожиданным для многих стал ход партии "Голос", которая отказалась поддерживать проекта закона накануне утром. С учетом всех рисков, их 20 голосов могли гарантировать Владмимиру Зеленскому принятие решения без помощи Коломойского.
Голосование внефракционных нардепов
Скриншот
Если позиция "Европейской Солидарности", "Батьківщини" и "Оппозиционной Платформы — За жизнь" была понятна изначально, то партия Святослава Вакарчука полностью поломала планы "слугам". Именно поэтому "шоу" с блокированием трибуны затянулось на несколько часов.
В целом у принятого проекта закона есть несколько спорных моментов:
Продажа земли иностранцам. В нынешней редакции проекта иностранные компании косвенно имеют право покупать землю с 2024 года. Это делается легко — через украинские юридические лица. Номинально оформить компанию в Украине не проблема. Правда, из-за массы споров вокруг этой темы президент Владимир Зеленский анонсировал проведение референдума. Когда и как он пройдет — пока непонятно.
Одно юридическое лицо имеет право купить земли на 210 тысяч гектаров по всей стране. Это может быть прямой угрозой монополии отдельных компаний, что ставит под угрозу украинские земли — всего их около 40 миллионов гектаров.
Эти и более мелкие недаработки авторы законопроекта обещают доработать ко второму чтению. Когда же это произойдет — пока неизвестно.
Важно отметить, что голосование за рынок земли — яркий маркер атмосферы внутри "Слуги народа". Судя по всему, ситуация стабильная, но самостоятельно принимать решения без "акции" Игоря Коломойского Владимир Зеленский пока не может.
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