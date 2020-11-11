У Києві колишня працівниця банку забирала гроші клієнтів собі: привласнила 12 млн грн

У Києві колишня заступниця директора відділення банку привласнила 12 млн грн вкладників.

Як повідомляє прокуратура Києва, обвинувальний акт проти жінки за зловживання службовим становищем уже скеровано до Шевченківського районного суду.

"Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2013-2014 років заступниця директора регіонального відділення банку з метою створення видимості перед клієнтами чинності правочинів про депозитні вклади, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами",– сказано в повідомленні.

Потім обвинувачена витрачала кошти вкладників на власний розсуд. Загальна сума збитку склала 12,3 млн грн.

"За наслідками досудового розслідування колишній співробітниці банку оголошено обвинувачення за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (Привласнення та розтрата майна) КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна", – повідомили у прокуратурі Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї підробляють номери телефонів так, що вони практично не відрізняються від банківських, дізнаються номери, ПІБ потенційних жертв, їхні контакти і телефонують, представляючись співробітниками фінансової установи. Відрізнити їх від справжніх банківських працівників дуже складно.