Колишній власник ПриватБанку подав ще один позов

Колишній власник ПриватБанку Геннадій Боголюбов подав позов до суду з вимогою повернути акції, що належали йому на момент націоналізації фінансової установи.

Як сказано у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень, провадження зареєстровано в Господарському суді міста Києва.

Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку.

У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО".

Розгляд призначено на 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з чотирма позовами, у яких він оскаржує націоналізацію ПриватБанку.

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