Колишній власник ПриватБанку подав ще один позов

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Кабмін зняв обмеження із зарплат керівників трьох українських держбанків

Колишній власник ПриватБанку Геннадій Боголюбов подав позов до суду з вимогою повернути акції, що належали йому на момент націоналізації фінансової установи.

Як сказано у матеріалах справи з Єдиного реєстру судових рішень, провадження зареєстровано в Господарському суді міста Києва.

Боголюбов позивається до низки урядових організацій, зокрема Кабміну та Нацбанку.

У позові йдеться про вимогу до Національного депозитарію переказати акції Приватбанку в обсязі 33,2525% на рахунок Боголюбова у ТОВ "СОЛІД ДНІПРО".

Розгляд призначено на 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з чотирма позовами, у яких він оскаржує націоналізацію ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 7 квітня Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.

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