Колишній начальник Одеської митниці оскаржив звільнення у суді

Звільнений керівник Одеської митниці Михайло Грибанов звернувся до Окружного адмінсуду Києва з проханням поновити його на посаді.

Позов про це надійшов до ОАСК, повідомили на сайті суду 8 липня. Відповідачем вказана Державна митна служба, третіми особами – Одеська митниця Держмитслужби та Міністерство фінансів.

"У позовних вимогах позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної митної служби, датований 22 травня 2020 року, про припинення державної служби та звільнення з посади Грибанова М. О. Водночас, позивач просить суд поновити його на посаді начальника Одеської митниці", – йдеться у повідомленні.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби.

13 травня Служба безпеки України затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова, призначеного на цю посаду в лютому.