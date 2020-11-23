Колишні військові чиновники під час звільнення отримали мільйони гривень компенсації

Колишні військові посадові особи, яких відправили у відставку після того, як президентом України став Володимир Зеленський, отримали під час звільнення від 900 тис до 2,3 млн гривень.

Про це розповіли в розслідуванні Bihus.info. Журналісти вивчили суми виплат декількох топчиновників у погонах.

Зокрема, колишній начальник управління держохорони Валерій Гелетей, який на своїй посаді заробляв більше 889 тис. грн на рік, під час звільнення отримав майже 805 тисяч.

Колишній керівник Служби безпеки України Василь Грицак отримав майже 1,5 млн грн.

Ексголовнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко отримав під час звільнення близько 2 млн грн.

Степан Полторак, який обіймав посаду міністра оборони в уряді Володимира Гройсмана після відставки отримав понад 1,9 млн грн.

Ексглава Нацполіції Сергій Князєв під час звільнення отримав понад 2,3 млн грн.

Колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров отримав понад 1,8 млн. До того ж 2020 року Нацгвардія доплатила йому ще понад 524 тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з Департаменту кіберполіції, отримав компенсацію і знову влаштувався на колишнє місце. Сума компенсації за півтора року роботи під час звільнення склала 750 тисяч гривень.