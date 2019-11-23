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23 листопада • оновлено в 17:13
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Коли знесуть "хрущовки": в Раді зробили прогноз щодо аварійного житла

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Для знесення "хрущовок" в Україні необхідно залучати приватних інвесторів, коштами державного бюджету неможливо реалізувати програму оновлення старого житлового фонду.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Анна Скороход, нещодавно виключена з фракції "Слуга народу". За її прогнозом, через 10 років "хрущовок" в Україні вже не буде.

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"Думаю, що настане період, коли весь житловий фонд зноситимуть і будуватимуться нові будинки. Але для цього потрібно залучати приватні компанії, приватних інвесторів. Державі це зробити – з тим бюджетом, який є і який планується – нереально", – заявила Скороход.

При цьому в капітальний ремонт застарілих будівель нардеп не вірить.

"Я не вірю в те, що ремонтуватимуть старе. Я вірю в те, що ці старі, напівзруйновані будинки будуть перебудовуватися", – додала вона.

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На запитання, що робити власникам квартир в "хрущовках", Скороход відповіла:

"Та нічого не робити. Я думаю, пройде ще 10 років – і "хрущовок" не буде. Їх знесуть, будуть зведені нові будинки. А їм дадуть або в цих будинках, або в інших, альтернативне житло".

"Я би сказала, ми в дуже багатьох моментах повторюємо історію тієї ж Росії. Свого часу в Москві теж були знесені всі ці старі будівлі і побудовані нові", – резюмувала депутат.

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realist.online

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Жилье в Киеве Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
Ринок нерухомості нерухомість житло, аварійний будинок
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Латвия, или как обоз любит нас гордо называть "страна ЕС" вся живёт в хрущевках. Строили только до 2008 года и только коммерческое жилье, государство не строит НИЧЕГО! А у нас ВВП 16000 долларов на человека. А у вас 3000. Вот и думайте, когда на Украине снесут хрущевки. Никогда.
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