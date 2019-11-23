Коли знесуть "хрущовки": в Раді зробили прогноз щодо аварійного житла

Для знесення "хрущовок" в Україні необхідно залучати приватних інвесторів, коштами державного бюджету неможливо реалізувати програму оновлення старого житлового фонду.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Анна Скороход, нещодавно виключена з фракції "Слуга народу". За її прогнозом, через 10 років "хрущовок" в Україні вже не буде.

"Думаю, що настане період, коли весь житловий фонд зноситимуть і будуватимуться нові будинки. Але для цього потрібно залучати приватні компанії, приватних інвесторів. Державі це зробити – з тим бюджетом, який є і який планується – нереально", – заявила Скороход.

При цьому в капітальний ремонт застарілих будівель нардеп не вірить.

"Я не вірю в те, що ремонтуватимуть старе. Я вірю в те, що ці старі, напівзруйновані будинки будуть перебудовуватися", – додала вона.

На запитання, що робити власникам квартир в "хрущовках", Скороход відповіла:

"Та нічого не робити. Я думаю, пройде ще 10 років – і "хрущовок" не буде. Їх знесуть, будуть зведені нові будинки. А їм дадуть або в цих будинках, або в інших, альтернативне житло".

"Я би сказала, ми в дуже багатьох моментах повторюємо історію тієї ж Росії. Свого часу в Москві теж були знесені всі ці старі будівлі і побудовані нові", – резюмувала депутат.

Тільки в Києві непридатними для проживання або аварійними вважаються 9 мільйонів квадратних метрів realist.online

Як писав OBOZREVATEL:

За даними Кабінету міністрів, приблизно кожен сотий житловий будинок в Україні перебуває в аварійному стані.

Тільки на території Києва застарілими вважаються більше 3000 будинків, непридатними для проживання або аварійними – 9 мільйонів квадратних метрів.

Якщо не розпочати знесення або капітальний ремонт "хрущовок", вже через лічені роки половина сімей може залишитися без житла. Ще навесні 2019 року профільне міністерство розробило законопроект, який має запустити процес масової реновації.

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