Коли в Україні включать опалення: озвучено умову

В Україні опалювальний сезон розпочнеться у жовтні, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів складе нижче +8 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що житлові будинки можуть бути підключені до централізованого опалення раніше, ніж об'єкти комунальної сфери.

Згідно із законодавством, соціальні об'єкти починають підключати, якщо температура всередині будівлі не перевищує +16 градусів. Також тепло в батареях позачергово буде з'являтися за індивідуальними заявками.

Як було раніше і що змінилося

Раніше незалежно від температури за вікном опалення все одно вмикали всім близько 15 жовтня. Таким чином, виникали ситуації, коли комунальники "опалювали" даремно, створюючи в квартирах ефект сауни і змушуючи українців масово влаштовувати провітрювання, щоб охолодити свої квартири. Це допомагало знизити температуру, але ніяк не впливало на платіжки, де вже красувалися тисячі за опалення в зимовий період.

З 2019 року влада вирішила вчинити більш мудро – було вирішено вмикати опалення, орієнтуючись не на календар, а власне на погоду. Тобто, якщо три доби поспіль середня температура буде менше 8 градусів Цельсія, тоді опалення вмикають.

Скільки платитимемо за комуналку

У середньому українці віддають за опалення приблизно 70% від усіх витрат на комуналку. Тобто вже у листопаді, коли отримаємо платіжки за жовтень, доведеться витратити на енергоресурси значно більше коштів.

Також із жовтня почнеться подорожчання блакитного палива. Вартість опалення для українців буде змінюватися щомісяця, залежно від ціни на газ. Якщо у жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, у грудні-лютому, газ може підскочити у ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан. Пропорційно можуть злетіти ціни й на тепло.

"Зараз ціна контрактів на вересень уже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів більш ніж 7 грн за кубометр", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у новому опалювальному сезоні змінилися правила надання субсидій. Головне нововведення – одержувачам допомоги доведеться оплачувати комунальні послуги у розмірі 20% доходів сім'ї, а не 15% як було раніше.