Вигідніше, ніж "чорна п'ятниця": українцям розповіли, коли чекати на максимальні знижки

Максимальні знижки на одяг та інші товари українські магазини пропонують під час сезонних розпродажів – наприкінці зими й літа.

"Сезонні розпродажі завжди значно вигідніші за будь-які "чорні п'ятниці", – розповів у ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Несміянов порадив купувати літні речі у серпні-вересні, а зимові – в січні-лютому.

"Класні акції – в січні. Мертвий ринок, все стоїть, потрібен якийсь кеш. Магазини розуміють, що треба продавати. І з кінця січня дають максимальні знижки", – пояснив він.

За словами експерта, за можливості краще дочекатися розпродажів після Нового року. А до акцій на честь "чорної п'ятниці", яка цьогоріч припадає на 29 листопада, поставитися з обережністю та увагою.

"У нас люди бідні й вони часто женуться за цією знижкою, тому що в них немає оборотних коштів, щоб наприкінці сезону купити новий одяг на наступний сезон", – пояснив він.

"Якщо у вас попит "горить" – наприклад, потрібно придбати зимові чоботи – тоді, звісно, необхідно. Ви ж не будете босоніж ходити. А якщо ви можете почекати, то дочекайтеся січня, дочекайтеся кінця зими. І купуйте", – рекомендував Несміянов.

Також активіст розповів про популярні схеми омани покупців на розпродажах в "чорну п'ятницю".

Лайфхак від експерта: купувати речі наприкінці сезону fakty.com.ua

До яких ще хитрощів вдаються продавці в сезон "великих сейлів" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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