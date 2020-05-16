Коли в Києві відкриють ТРЦ: Кличко назвав умови

Відкривати великі торгові центи у Києві треба тільки після відновлення роботи метро, ​​при цьому власники ТРЦ повинні дотримуватися усіх санітарних норм.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, метро необхідно, щоб місцеві жителі могли безперешкодно добиратися до ТРЦ громадським транспортом.

"Великі торгові центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, і до великих торгових центрів. Це розуміють і власники бізнесу у цих центрах", – заявив він.

Другою умовою для відкриття ТРЦ Кличко назвав зниження у столиці кількості хворих на коронавірус і дотримання власниками та відвідувачами ТРЦ протиепідемічних вимог.

"Ми будемо враховувати динаміку поширення захворювання. Якщо епідеміологічна ситуація не буде погіршуватися, то відкриття торгових центрів буде наступним етапом ослаблення обмежень. Сподіваюся, що це станеться до кінця травня. Що і метро, і такі центри ми зможемо відкрити", – підкреслив мер Києва.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що під час карантину "не була закрито вся економіка" і 80% підприємств продовжили працювати.