Коли українці можуть не платити за комуналку: секрети закону

В Україні в багатьох містах влітку традиційно проводять "гідравлічні роботи". Гарячу воду відключають як правило на два тижні, проте часто цей термін роздмухують до декількох місяців. Кияни зовсім ризикують провести все літо без гарячої води, а можливо, залишитися без тепла і гарячої води восени і навіть взимку.

OBOZREVATELрозібрався, як платити за комунальні послуги, якщо не задоволені їх якістю.

Платити можна менше, але тільки якщо доведеш погану якість

Якщо замість гарячої води - тепла, пишіть заяви постачальнику, розповідає юрист Олександр Плахотник. Після цього його представник повинен прийти до вас додому і виміряти температуру. Платити за повним тарифом потрібно тільки за умови, якщо її температура знаходиться в межах 50-75 градусів. Якщо виявиться, що температура гарячої води нижче 50 градусів, можна заплатити всього 90% від нарахованої суми. Менше 45 градусів - 70%, менше 40% - 40% від суми.

"Якщо раптом вам відключили гарячу воду, але при цьому з гарячого крана йде холодна вода, ви можете її користуватися, а потім постачальник повинен перерахувати її вартість за тарифом для холодної води. Також можна платити менше, якщо температура не відповідає стандарту", - розповідає Плахотник.

"Якщо раптом вам відключили гарячу воду, але при цьому з гарячого крана йде холодна вода, ви можете її користуватися, а потім постачальник повинен перерахувати її вартість за тарифом для холодної води. Також можна платити менше, якщо температура не відповідає стандарту", - розповідає Плахотник.

До слова, є кілька причин, за якими з гарячого крана може йти холодна вода. Головна з них - труби не утеплені і взимку градуси губляться як в самому будинку, так і по дорозі від котельні до будинку. Якщо утеплити труби, по яких йде гаряча вода в багатоповерховому будинку, температура гарячої води може піднятися на 3-5 градусів.

Для прикладу, якщо взимку через неутеплені труби температура води з-під гарячого крана становить 45%, замість нарахованих 800 грн за комунальну послугу можна заплатити всього 560 грн.

Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", температура в опалювальній квартирі повинна складати 20 градусів тепла. За кожен градус нижче норми суми в платіжках повинні скорочуватися на 5%. Якщо ж в квартирі менше 12 градусів тепла, платити за опалення не потрібно. Правда, в законі сказано, що при цьому будинок повинен відповідати стандартам енергоефективності. В Україні ж за різними оцінками вимогам відповідають лише 15-25% будинків, решта необхідно ремонтувати і утеплювати.

До слова, закон також захищає і постачальників в разі, якщо українці не платять за комуналку. Так, до оммунальную послугу можуть відключити навіть без присутності власника квартири. Боржника повинні попередити за 30 днів, також заздалегідь потрібно попередити і балансоутримувача будинку. Але якщо вони обидва проігнорують інформацію, представник постачальника має право прийти і відключити, наприклад, воду.

Київ ризикує залишитися взимку і без води, і без тепла

У Києві назріває надзвичайна ситуація техногенного характеру, заявили OBOZREVATEL в КМДА. Право поставляти тепло і гарячу воду у "Київенерго" забирають і передають "Кіївтеплоенерго". Однак "Нафтогаз" відмовляється поставляти блакитне паливо новому підприємству до тих пір, поки воно не візьме на себе обов'язок погасити борги "Київенерго". Йдеться майже про 5 млрд грн.

Місцева влада платити не збирається, в результаті в опалювальний сезон може виявитися, що у старого підприємства права займатися поставками тепла і гарячої води забрали, а нове - залишилося без газу. Детальніше про цю ситуацію читайте тут .

Як розповіли OBOZREVATEL в Кабінеті міністрів, КМДА звернулася з проханням вирішити проблему і зобов'язати "Нафтогаз" підключити нове підприємство без погашення боргів. В уряді на даний момент остаточне рішення не прийняли, однак при цьому заявляють: до ПП, швидше за все, не дійде і в найближчі тиждень проблему вирішать.

До слова, проблеми з тим, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно виникали і в минулому році. Тоді прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді з мерами заявив, що міські голови, які допустили старт опалювального сезону з холодними батареями, можуть нести кримінальну відповідальність.