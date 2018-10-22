Коли Україна отримає гроші від МВФ: з'явився прогноз впливового агентства

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало, що Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2018 року в рамках нової програми співпраці.

На думку S&P, незважаючи на те, що Україна не отримувала фінансування у рамках програми з Міжнародним валютним фондом із березня 2017 року, нова програма буде прийнята до кінця 2018 року, передає повідомлення агентство УНІАН.

Агентство також підтвердило довгострокові й короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом. S&P зазначає, що такий прогноз відображає очікування агентства, що діюча програма із МВФ буде достроково припинена, а замість неї реалізують нову програму, термін дії якої становитиме 14 місяців.

"Ми вважаємо, що нова угода із МВФ допоможе Україні виконати її значні зовнішні боргові зобов'язання, термін погашення яких настає у наступному році, і одночасно проводити зважену макроекономічну політику в рік президентських і парламентських виборів", — йдеться у повідомленні S&P.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня МВФ погодив із Україною нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF).