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Коли Україна отримає гроші від МВФ: з'явився прогноз впливового агентства

2.3тЧитати матеріал російською

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало, що Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2018 року в рамках нової програми співпраці.

На думку S&P, незважаючи на те, що Україна не отримувала фінансування у рамках програми з Міжнародним валютним фондом із березня 2017 року, нова програма буде прийнята до кінця 2018 року, передає повідомлення агентство УНІАН.

Агентство також підтвердило довгострокові й короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом. S&P зазначає, що такий прогноз відображає очікування агентства, що діюча програма із МВФ буде достроково припинена, а замість неї реалізують нову програму, термін дії якої становитиме 14 місяців.

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"Ми вважаємо, що нова угода із МВФ допоможе Україні виконати її значні зовнішні боргові зобов'язання, термін погашення яких настає у наступному році, і одночасно проводити зважену макроекономічну політику в рік президентських і парламентських виборів", — йдеться у повідомленні S&P.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня МВФ погодив із Україною нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF).

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаМВФ
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Русский Солдат
Русский Солдат
Конечно надо дать, иначе эта страна пойдет в разнос, да еще перед самыми выборами. Хохлы и так уже злы на свое бандерложье правительство, которое не устает их взбадривать новыми тарифами. Неизвестно, кто там может к власти прийти. А ну как вменяемые люди, что тогда. Весь майдан коту под хвост?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
историческое решение
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Захаров Дмитрий, Мощное!!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Знову запануют нерабы! Неплохо бы новое свято придумать-день (рик) получения транша. С кастрюлями,вышиванками, гарно спивая щеневмерлу, свидомое быдло с портретами пассивного пидораста бандеры-попеля и хероев небесной сотни гарно движется к американскому посольству. Там,гидно на колинях,выгукивая слава украине,вручают послу казацку шаблю. После начинается свято с писнями и гопаками!
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