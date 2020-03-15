Коли вдарить світова криза: економіст назвав наслідки для України

Обвал світових цін на нафту та епідемія коронавірусу дійсно можуть призвести до глобальної економічної кризи, але Україна відчує її пізніше.

Такий прогноз озвучив економіст Ігор Гарбарук в ефірі ObozTV. На його думку, зараз говорити про початок кризи ще зарано, хоча передумови для її виникнення вже спостерігаються.

"Рано чи пізно криза прийде. У світі є певна циклічність. 1998 рік, 2008 рік... Те, що відбувається сьогодні, дуже нагадує передумови великої глобальної кризи. Але все залежить від того, чи досягнуть взаєморозуміння Китай і США, Європа, Канада та інші країни", – зазначив експерт.

"Торгівельні війни, які розгорталися останнім часом, можливо, йшли на користь деяким національним інтересам, але на шкоду глобальній економіці", – додав він.

Гарбарук звернув увагу, що зміни в світовій економіці можуть не одразу позначитися на Україні.

"Сьогодні в України абсолютно чітко спрямована сировинна економіка. Наші ключові поставки – зернові та залізорудні метали. Якщо через коронавірус відбудеться скорочення економіки Китаю, який споживав досить багато залізорудної сировини для своєї промисловості, то частина нашого експорту буде втрачатися. Ми також бачимо ситуацію невпорядкованості в ОПЕК між Саудівською Аравією і Росією, яка призвела до певної кризи на ринку палива. Це все теж буде впливати на нашу країну", – пояснив економіст.

"У нас поки що не високорозвинена промислова країна, і я думаю, що через цей сировинний акцент ми відчуємо кризу трохи пізніше. Але ми можемо її відчути досить болісно", – попередив він.

Світ опинився на порозі нової економічної кризи iprofesional.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії – причиною стала відмова РФ погоджувати нову угоду зі скорочення нафтовидобутку в рамках ОПЕК+. Перше відлуння цінової війни світ відчув вранці 9 березня, коли нафта Brent рекордно впала з 1991 року, а слідом за нею обвалився російський рубль. 10-11 березня ринки почали відновлювати частину втрачених позицій, однак багато країн вже піддалися паніці. Так, в Україні різко просіла гривня.

Керівник відділу економіки сайту OBOZREVATEL Олександр Литвин у своєму блозі застеріг українців від поспішних рішень і пояснив, чому паніка через кризу може бути небезпечнішою за саму кризу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!