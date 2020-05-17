Коли світова економіка оговтається від пандемії COVID-19: в МВФ назвали дату

Світовій економіці знадобиться щонайменше три роки, щоб відновитися після пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це під час онлайн-дискусії, організованої виданням Politico, заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва, підкресливши, що світ вийде на докризовий рівень 2023 року.

"Найбільший шок уже минув", – прокоментувала вона, додавши, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

Наприклад, у першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. Зокрема, в Україні воно становило 1,2%.

Водночас експертка зазначила, що ситуація може бути ще гіршою, аніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, оскільки пандемію ще не подолано.

"Без наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитися негативніші сценарії. Невідомість щодо поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", – повторила Георгієва свою минулу заяву.

Нині ж додала, що все-таки МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже 2021 року. Так, фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.

"Витрачайте, скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні", – сказала Георгієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допустив сценарій зі швидким відновленням економіки України 2021 року на 5% за умови, що режим соціального дистанціювання не затягнеться надовго.