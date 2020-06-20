Коли сім'ї постраждалих від коронавірусу медиків отримають виплати: названі терміни і суми

З наступного тижня (з 22 червня) уряд України почне виплату грошей сім'ям лікарів, які померли через наслідки, викликані коронавірусом (COVID-19).

Про це під час наради з президентом України Володимиром Зеленським розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, повідомляється на сайті глави держави. За її словами, на здійсненні виплат наполягав президент. Тому переказ коштів почнеться наступного тижня.

Відзначається, що страхові виплати переведуть сім'ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів затвердив суми виплат медикам, які постраждали в результаті COVID-19 під час професійної діяльності. Так, медпрацівникам, які мають через коронавірус інвалідність, передбачені такі виплати:

I група інвалідності – 840 800 грн;

II група інвалідності – 735 700 грн;

III групи інвалідності – 630 600 грн.

У той же час сім'ям загиблих медиків передбачені виплати 1,57 мільйона гривень. При цьому в разі смерті лікаря не під час роботи з пацієнтами, родичам передбачені виплати 210 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні в п'ятницю, 19 червня, Кабмін анонсував підвищення заробітної плати медичним працівникам уже в цьому році. Так, оклад лікарів зросте на 75%, а молодшого медичного персоналу – на 50% мінімальної заробітної плати.