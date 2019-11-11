Коли продавати долари: економіст дав пораду українцям

Курс долара в Україні в 2020 році буде залежати від газових перемовин України і Росії. Українцям не варто продавати свої долари, поки не проясниться доля контракту на транзит газу.

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Ілля Несходовський. Він перерахував фактори, що впливають на курс.

"Якщо у тебе зараз долари, то я б почекав кінця грудня-початку січня. Тоді б ухвалив рішення. Якщо підписаний транзитний контракт, то це означає, що ти можеш продавати. Якщо не підписаний – краще притримати, бо невідомо, що буде до середини наступного року", – заявив Несходовський.

Економіст зазначив невизначеність ситуації з транзитним договором між Україною і Росією: "У разі, якщо його немає, це мінус 3 млрд доларів нашого зовнішньоекономічного балансу і відповідного впливу на курс нашої національної валюти".

Серед інших чинників, що впливають на курс долара, експерт назвав ціни на світових ринках на український експорт – металургійну та сільськогосподарську продукцію. Також, за його словами, на курс впливають нерезиденти, які заводять валюту в Україну і скуповують облігації внутрішньої державної позики.

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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