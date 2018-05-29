Коли пора просити прибавку і як заробляти більше: все, що потрібно знати

Середня зарплата в Україні перевищила позначку в 8 тис. грн. Щоб заробляти більше, розповідають експерти, доведеться більше працювати, шукати додатковий дохід і розвивати нові навички. Сучасний ринок праці і нові технології спростили процес пошуку: роботодавця можна знайти в інтернеті, а оплату отримати відразу після виконання завдання.

OBOZREVATEL розібрався, як українцям заробляти більше і де шукати додатковий заробіток.

Коли пора просити прибавку

Важливо об'єктивно оцінювати себе, особливо на співбесіді, розповідає HR-експерт Олександр Білоус. "Дуже часто під час інтерв'ю у претендентів питають, яка заробітна плата його б влаштували або скільки він заробляв на минулому місці роботи. Якщо ти себе низько оцінив, то роботодавець буде робити таким же чином", - розповідає експерт. Практично в будь-якій компанії можна знайти співробітників, які виконують одну й ту ж роботу, але отримують при цьому різні зарплати. Роботодавець, впевнений Білоус, ніколи не зацікавлений платити більше тієї суми, за яку готовий працювати співробітник. Але і роздувати свої "хотіли" також експерт не радить. Розмір заробітної плати повинен грунтуватися на професійних навичках і обсягах поставлених завдань.

"Не соромтеся торгуватися і попросити більше. Тому що навряд чи будуть переглядати зарплату відразу після працевлаштування. Якщо вже погодилися на цю зарплату, то найближчим часом ніхто підвищувати її не стане", - вважає HR.

"Не соромтеся торгуватися і попросити більше. Тому що навряд чи будуть переглядати зарплату відразу після працевлаштування. Якщо вже погодилися на цю зарплату, то найближчим часом ніхто підвищувати її не стане", - вважає HR.

Аргументом для вищої зарплати можуть стати: освіта, знання мов, напрацьовані контакти і т.д. Причому експерти сходяться на думці: після того, як уже працевлаштувався, є дві можливості збільшити свій заробіток. Перша - проявити себе на роботі і зробити крок по кар'єрою сходах. Друга - знайти додатковий заробіток.

"Якщо ви ставитеся до своєї роботи як заробітчанин - прийти, отримати зарплату і піти, звичайно, на хороший результат розраховувати не варто. Роботодавець цінує в першу чергу зацікавленість, систематичність, відповідальність, працездатність. Всі ці якості можна виразити тільки якщо вас дійсно цікавить ваша робота ", - розповідає корпоративний психолог однієї з великих компаній Марина Лісовець.

Якщо зарплату не переглядали як мінімум рік, якщо збільшилося навантаження, якщо ви працюєте більше своїх колег, які займають аналогічні посади, - пора просити прибавку до зарплати, пояснюють експерти. Білоус впевнений: ініціатива про перегляд заробітку повинна виходити від самого працівника. Далеко не в кожній компанії є налагоджена система індексації оплати, тому дуже часто виникають ситуації: нових звуть на ринкові зарплати, а старі співробітники, які соромляться попросити прибавку, отримують на 10-20% менше.

Практично будь-який українець може знайти собі додатковий заробіток в разі, якщо на основній роботі немає можливості заробляти більше, упевнений засновник центру Cashflow Олексій Половинкин. І працювати можна як в рамках своєї професії, так і в новому для себе сфері.

Як заробляти більше

Практично будь-яка спеціальність дозволяє додатково заробляти. Вчителі можуть давати приватні уроки, медсестри доглядати за людьми похилого віку і т.д. "Якщо спеціальність не дозволяє підробляти, завжди можна знайти сферу, в якій ви можете бути корисним. Це може бути що завгодно, починаючи від торгівлі онлайн і закінчуючи викладанням англійської", - розповідає Лісовець.

Новини Ляшко виступив за підвищення зарплат і пенсій в Україні

Крім того, на ринку праці з'являються нові сфери зайнятості. Наприклад, за три місяці можна опанувати ази SMM (просування продукту, бренду в соціальних мережах) і у вільний від роботи час наповнювати групу своєї компанії в соціальних мережах за додаткову плату. Для цього необов'язково записуватися на спеціальні тренінги, досить переглянути відео-уроки, активно зайнятися самонавчанням. Багато великих магазини і компанії наймають SMM-фахівців позаштатно. Контент-план можна скласти відразу на тиждень вперед, а публікації запланувати заздалегідь. Таким чином можна заробляти як мінімум кілька тис. грн на місяць, розповідає керівник SMM-відділу великої компанії Леся Гасіч. Для прикладу, час "консультації" хорошого фахівця з просування в соціальних мережах коштує близько $ 100.

"Займаючись SMM можна не просто підробляти, а повноцінно заробляти. Навіть більше, перетворити це в основну роботу. Тут ви вибираєте, що вам ближче до душі - від ведення сторінок публічних людей, політиків, компаній, до виведення на ринок і підтримки невеликих магазинів. також, хорошим заробітком є ​​консультації як власників бізнесу, так і тих, хто хоче навчитися SMM ", - розповідає Гасіч.

Українці в великих містах можуть знайти собі підробіток на спеціальних майданчиках і сайтах оголошень. Для цього потрібно всього лише розмістити інформацію про послугу, яку ви можете надати (встановити люстру, зробити масаж, навчити правильно бігати, доглянути за дитиною, прибрати в квартирі) і вказати ціну. Так, за 70 грн можна знайти няню для кота або собаки, а за 700 грн можна найняти бригаду. Яка зробить генеральне прибирання в квартирі.

kabanchik.ua/

В середньому, за оцінками експертів, в залежності від рівня кваліфікації додатково свій дохід за допомогою підробітків можна збільшити на 20-30%. Олексій Половинкин також радить звернути увагу на заробіток в інтернеті. У мережі можна, наприклад, займатися продажами. Ще один спосіб заробітку - відкрити свій відеоблог і розміщувати в ньому рекламу.

Експерти сходяться на думці: розмір доходу в першу чергу залежить від самого працівника. Ті, хто зайнятий у низькооплачуваної сфері, можуть змінити спеціальність, а українці, які працюють в маленьких містах з низькими зарплатами, знайти роботу онлайн або ж в найближчому великому місті.