Коли подешевшають овочі в Україні: озвучено прогноз

Цього року найнижча ціна на овочі з борщового набору в Україні очікується в серпні. Цибуля і капуста подешевшають приблизно втричі у порівнянні з цінами в квітні-травні.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

"Найнижча ціна – це серпень. Тоді варто заготовляти. Швидше за все, в серпні ми побачимо дефляцію в нашій країні, і будемо купувати цибулю і капусту гривень по 10-12. Тобто рази в 3 дешевше, ніж було в квітні і травні цього року", – розповів експерт.

За його словами, до грудня відбудеться сезонне подорожчання. Але овочі все одно будуть дешевшими, ніж навесні.

"Наприкінці року ціна на капусту, на цибулю становитиме до 20 гривень", – не виключив Дорошенко. Однак він уточнив, що вартість борщового набору зараз спрогнозувати вкрай складно.

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Економіст нагадав про істотний стрибок вартості цибулі, моркви, буряка, картоплі та капусти, який стався за останній рік.

А ось темпи подорожчання м'яса значно менші, ніж овочів.

"Якщо цибуля за останній рік подорожчала в 5 разів, то свинина – всього на 5%", – зазначив Дорошенко.

"Зварити пісний борщ за останній рік стало дорожче в 2,5 рази. А якщо варити з м'ясом – вартість якого становить близько 60-70% борщу – то він подорожчав всього на 10%", – звернув він увагу.

Цибуля за останній рік подорожчала в 5 разів, а свинина – всього на 5% needpix.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що за останній рік в Україні підскочили ціни на овочі з борщового набору. Так, капуста подорожчала на 43,1%, картопля – на 78%, морква – на 12%, буряк – на 62,3%, цибуля – на 146%. Навесні капуста подорожчала на 37,7%, картопля – на 80,75%, морква – на 91,77%, а буряк – на 107,93%.

За прогнозами експертів, вже з середини червня підуть у великій кількості свіжі овочі з відкритого грунту, які будуть значно дешевшими.

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