Коли Європа відновить авіаперельоти: гендиректор "Борисполя" спрогнозував дату

Країни шенгенської зони мають намір відновити внутрішньоєвропейські авіаперевезення з другої половини 2020 року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін. За його словами, поки невідомо, чи планують в ЄС "відпускати" своїх громадян за межі шенгену чи просто не впускатимуть на свою територію громадян інших країн.

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"Ми не знаємо, як із карантину будуть виходити інші країни. Спілкуємося з колегами з шенгенських країн і там поки мова йде про відновлення внутрішньошенгенських авіаперевезень, можливо, в другій половині року. Хоча Австрія налаштована більш оптимістично. Якщо вони говорять про внутрішньошенгенські перевезення, це що означає, що вони не будуть впускати своїх громадян за межі шенгену і не впускатимуть, умовно, громадян України, на територію своїх країн? Це питання залишиться відкритим", – уточнив він.

Відновлення авіа в ЄС actual.today

Коментуючи відновлення авіасполучення України із зовнішнім світом, Рябікін запевнив, що мало відкрити тільки аеропорт "Бориспіль" і зняти міграційні обмеження всередині України, важливо, щоб світ теж почав відкриватися для перевезень.

"Turkish Airlines і АirBaltic налаштовані на початок червня. МАУ поки не відкриває ніяких продажів, напевно тому, що розуміють ситуацію зсередини країни. Lufthansa, з того, що ми бачимо з преси, повноцінно запрацює з зимової навігації. Але це не означає, що вони не літатимуть влітку. Якось будуть відновлювати мережу, поетапно вводити і відкривати нові лінії. Як це буде – не знаю", – підсумував Рябікін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Рябікін запевнив, що аеропорт "Бориспіль" функціонує і готовий обслуговувати комерційні рейси в будь-який момент, але швидше за все, пасажирські перевезення можуть запустити з другої половини року.

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