Економічний спад в Україні, викликаний карантином через пандемію COVID-19, триватиме приблизно до вересня-жовтня, а вийти на показники березня можна буде до кінця наступного року.

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Тому Україні необхідні гроші Міжнародного валютного фонду, заявив "Гордону" колишній заступник голови правління Нацбанку, економіст Олександр Савченко.

Олександр Савченко 112.ua

"Ці кошти нам зараз будуть до речі, тому що ситуація погіршується. Вона погіршуватиметься приблизно до вересня – жовтня 2020 року. Надходження до бюджету будуть зменшуватися", – пояснив він.

Савченко підкреслив, що статистика не буде поліпшуватися після виходу з карантину.

"За моїми оцінками, відкриється приблизно 70-75% підприємств, яким заборонили працювати. Але з тих, хто відкриється, 10-15% збанкрутують до осені", – зазначив він.

Економіст вважає, що повернутися до статистики березня можливо приблизно наприкінці наступного року.

"Але ви ж пам'ятаєте, що за перший квартал статистика була погана: падіння ВВП було 1,5%, промисловість падала сильніше. І квітневе падіння промисловості майже на 17% говорить про те, що наше падіння ВВП буде більше 15% в результаті пандемії", – резюмував експерт.

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