В Україні активізувалися колектори: розсилають порноколажі й погрожують 'розірвати'

В Україні стати жертвою колекторів може не тільки горе-позичальник, але і його друзі, родичі та навіть сусіди по під'їзду. З останніх методів вибити борги – створення порноколажів із членами сімей тих, хто винен гроші.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Зазначається, що жертвою шантажу може стати кожен – навіть той, хто не брав кредит.

"В одному з будинків, наприклад, ночами надзвонюють всьому під'їзду. Людей будять по 20 разів за ніч, погрожують і залякують. Не шкодують навіть 70-річних пенсіонерів. Це триває вже кілька місяців", – сказано в матеріалі.

За словами постраждалого від колекторів Вадима, дуже агресивні представники погрожують "приїхати й розірвати".

"Ми знаємо, де ти живеш, ми приїдемо й тебе розірвемо тут", – розповів про погрози хлопець, який навіть не брав кредит, а дзвінки отримує регулярно.

Зазначається, що колектори телефонують із десятків різних номерів, кожен з яких потім не відповідає.

"Таке враження, що колектори знають усе: у них є не тільки номери телефонів, але й паспортні дані людей. Якщо хтось звертається до юристів або в поліцію – їм теж про це відомо. Знають і контакти родичів – телефонують навіть тим, хто не живе в нещасливому під'їзді. Увесь цей терор – тільки для того, щоб натиснути на одну людину, теж жителя цього будинку. Його звуть В'ячеслав, кредит він брав і справді не зміг його повернути. Через карантин чоловік втратив роботу, не зміг погасити величезні відсотки – 60% на місяць. Плюс з'явилися штрафи за прострочення платежів. Він уже віддав кредиторам 600 тисяч гривень – для цього працював на трьох роботах, позичав гроші у друзів... Але борг усе одно зростає", – сказано в матеріалі.

Варто зазначити, що спочатку колектори телефонували тільки йому, а потім перемкнулися на сусідів. Брешуть їм, що В'ячеслав зробив їх поручителями.

Видання вказує, що таких випадків налічується тисячі по всій Україні.

"Жителька Сум Валентина взагалі ніколи не брала кредитів, але колектори телефонують і їй, і сусідам. Ба більше, "вибивателі боргів" узяли фото сім'ї Валентини із соцмереж, вирізали обличчя та вставили їх у фото з порнографічних сайтів. На порноколажі – дочка і чоловік Валентини, а також їхні контактні дані. Номери телефонів та адреси – справжні. Схожа проблема в Марини з Харківської області. Їй теж надіслали змонтовані фото чоловіка та 8-річного сина з брехливими підписами про те, що чоловік нібито педофіл і "ґвалтує сина протягом року", – вказує автор статті.

За словами потерпілої Марини, колектори пригрозили розклеїти такі знімки у всьому місті.

"Погрожують зробити фотомонтаж ще і з 12-річною донькою Марини. Обіцяють "перетворити життя сім'ї на суцільний жах", якщо жінка не заплатить 25 000 гривень. Пишуть: "Хочеш купити свободу своєї сім'ї – виплати кредит". Але до кредиту Марина взагалі не має жодного стосунку. Його нібито взяв її далекий родич, і то тільки за словами самих колекторів", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що численні скарги в поліцію не допомагають – слідчі повідомляють, що нібито немає складу злочину.

Про це ж говорять людям і самі колектори: "Не в тій країні живеш, щоб про суд мені розповідати. В Європу збирай манатки, можеш їхати й там мене судом лякати. Тут по-іншому розв'язуються питання".

Куди в Україні можна поскаржитися на дії колекторів

Національна поліція

Нацбанк

Якщо це фінансова компанія, то на сайті НБУ можна знайти її назву та всю інформацію про неї в розділі "Захист прав споживачів".

Також можна звернутися на гарячу лінію НБУ, оператор якої усно може допомогти зареєструвати звернення. Також можна написати на електронну адресу НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектори не мають права телефонувати чи погрожувати щодо прострочених кредитів родичам чи сусідам боржника, якщо вони не є поручителями. Якщо вони так роблять, то порушують закон.

Українцям надзвонюють колектори, які називаються співробітниками компанії "Є Гроші" і вимагають заплатити борг за їхніх колег, які нібито брали кредит і не повернули його.

Українці, у яких нема грошей для негайного повернення кредиту, мають право домовлятись із колекторами щодо пом'якшення умов виплат. Якщо від колекторів надходять погрози, їх можна записувати на аудіо чи відео та обов'язково звертатися до поліції.

22 жовтня група народних депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, що посилює регулювання колекторської діяльності й захищає українців від їхнього свавілля.