Карантин в Україні затягнеться до кінця року: OBOZREVATEL з'ясував, коли відкриють метро й дозволять працювати

Карантин через коронавірус в Україні затягнеться. Влада скасує його поетапно, але так чи інак обмеження для українців існуватимуть до кінця року.

Транспорт запрацює влітку, а маски в громадських місцях будемо носити ще 2021 року. Тим часом у кулуарах говорять про цифру в 250 тисяч потенційних хворих, якби карантин і зовсім не ввели.

Як в Україні планують поетапно скасовувати обмеження, які є терміни, коли можна буде спокійно вийти на роботу та їздити між містами – OBOZREVATEL дізнався у власних джерел в Офісі президента та Кабінеті міністрів.

Головне:

Більшість рішень щодо карантину в Україні ухвалює Офіс президента. Саме там моделюють всі ситуації, уряд виконує виконавчі та допоміжні функції.

На кінець травня заплановано ще один етап пом'якшень. Конкретної дати немає, але вони будуть спрямовані на допомогу середньому бізнесу – відкриють фітнес-центри, частково торгові центри, ресторани, окремі підприємства.

Транспорт запустять на початку червня. Щодо метро є два варіанти – у червні або вже в липні. Все залежить від кількості заражених. Авіаційне та залізничне сполучення (всередині країни) запустять у середині літа.

З подорожами за кордон все складно. Загалом, про туризм у Європу, Азію та США 2020 року можна забути. Реальні лише точкові дозволи на польоти до конкретних країн.

Черговий виток хвороби очікується в грудні 2020 року.

Що відкриють у травні

Співрозмовники видання стверджують: країна вимушено пішла на карантин, що було правильним рішенням. Інакше цифра заражених і загиблих була б у 10-15 разів більшою, ніж зараз. І варіант із Італією або Іспанією в Україні міг запросто повторитися.

Саме тому в керівництві держави не планують водночас послаблювати всі обмеження, незважаючи на порівняно низькі цифри. "Кількість хворих у нас не впаде в будь-якому разі. Нам важливо тримати число на одному рівні або зробити все, щоб приріст був не надто великим", – пояснило джерело в ОП.

На цьому тлі в Кабінеті міністрів уже приготували план виходу з карантину, але він постійно зазнає змін. Наразі відомо, що з 11 травня почнуть роботу перукарні, кафе, ресторани, магазини, нотаріуси тощо. З повним списком можна ознайомитися тут.

"Зараз центр рішення – Офіс президента. Кабмін прислухається, висуває свої пропозиції, розробляє вимоги й коригує деталі, але принципові рішення ухвалюються на Банковій. По суті, з 11 травня виконають відразу кілька кроків щодо ослаблення карантину. Раніше йшли розмови про те, щоб наступний етап пом'якшення розглянути 17-19 травня, зараз перенесли вже на 22 травня. Найімовірніше, до цього дня вкотре переглянуть правила", – пояснив OBOZREVATEL співрозмовник в уряді.

До літа ослаблення очікуються суттєві

Другий етап послаблень відбудеться наприкінці травня. У цей період в уряді спробують відкрити більші об'єкти скупчення людей і допомогти бізнесу. Поки мова про спортивні зали, ТРЦ в обмеженому режимі, можливо, кінотеатри та інші об'єкти сфери культури, заклади громадського харчування (повноцінна робота з відвідувачами).

Також обговорюється варіант мульткарантину. Коли в областях, що менше постраждали від коронавірусу, ослаблення будуть помітніші та швидші, ніж по країні загалом. Наприклад, повноцінно відновлять роботу громадського транспорту та запустять автобуси.

Взагалі, за інформацією джерела OBOZREVATEL в ОП, тему з транспортом актуалізують за 3-4 тижні. Саме наприкінці травня або в першій половині червня планують запустити суттєві послаблення та, ймовірно, відкрити міжміське автобусне, маршрутне сполучення.

Коли запрацюють потяги та що відкриють влітку

Чекати квитків на потяги або літаки поки не варто. За найбільш оптимального варіанту авіаційний та залізничний транспорт запустять влітку, орієнтовно в середині липня. Та й те з певними обмеженнями.

З метро ситуація також неоднозначна. В ОП говорять про кінець червня – початок липня, а в уряді натякають на більш ранні дати.

"Терміни, які називають щодо запуску метро, реальні, але є й інший варіант, м'якший. Зараз число фіксованих випадків не знижується, є ефект "плато". Якщо вдасться хоча б 10 днів показати позитивну динаміку зниження, метро запустять раніше", – доповнює співрозмовник в уряді.

Хай там що, а карантинні заходи розтягнуті до кінця літа. Потім, як очікують в ОП, можливе "вікно" в кілька місяців, коли хвороба ослабне. Протягом цього періоду, до речі, у владі планують провести чергові місцеві вибори (25 жовтня).

Про організацію концертів, футбольних матчів або інших івентів із великою кількістю людей поки що не йдеться. Ймовірно, індустрії спорту та шоу-бізнесу не зможуть відновити діяльність щонайменше до осені.

Важливо! Це лише попередній план, і він розроблений з огляду на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не відбудеться.

Коли випустять за кордон і чого чекати до кінця року?

На цьому тлі українцям варто забути про туризм та поїздки в Європу, Азію, США. Відкривати сполучення з іншими країнами будуть обопільно. Тобто польоти в умовну Німеччину відновлять тоді, коли і в Києві, і в Берліні ситуація стабілізується. У найкращому разі – восени.

Паралельно в МОЗ планують масово тестувати українців. За словами джерела у відомстві, потужності вітчизняних лабораторій дозволяють зробити майже 10 тисяч ПЛР-аналізів на день. Наступна мета – збільшити обсяги удвічі.

В Офісі президента хочуть дійти до 20 тисяч тестів щодня

Топчиновники МОЗ поки думають над розширенням категорій тих громадян, яких обов'язково потрібно обстежувати. Зараз, нагадаємо, беруть аналізи на COVID-19 (крім хворих, а також людей з підозрою) у лікарів, поліцейських, військових і всіх груп ризику, які потенційно можуть контактувати з переносниками вірусу. Всього, за офіційними даними, в країні зроблено 140 тисяч тестів – це один із найнижчих показників у Європі.

Далі, як пояснюють в ОП та Кабміні, науковці прогнозують другу хвилю захворювань. Її чекають у грудні 2020 року.

Щоправда, до того часу Україна, як і інші держави світу, повинна підготуватися. Закупити медичне обладнання, маски та інші засоби дезінфекції. Також не виключено, що медики створять вакцину й коронавірус втратить силу.