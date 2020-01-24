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24 січня • оновлено в 08:03
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Когда поднимут зарплаты учителям – тогда и министру можно. А не наоборот

1.8т
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Что бы кто ни думал о повышении оплаты труда, на данный момент можно констатировать, что неслыханные зарплаты топ-чиновников — это ничто по сравнению с оправданиями, которыми власть имущие "коммуницируют" направо и налево. Из недавнего — министр образования Анна Новосад рассказала, что на свою зарплату не могла бы воспитывать детей. Чисто гипотетическое замечание. "Если бы у меня были дети, а у них была бы мама, которая приносит в клювике жалкие 36 тысяч, то... Сплошная печаль", - пишет Лариса Волошина для День. - Многие в этом месте возмутятся: мол, у учителей, которые получат 8, тоже есть дети. Многие вспомнят о пенсионерах, которые после целой жизни изнурительного труда выживают на 1700. Кое-кто подсчитает, что в Европах стабильная разница между заработком руководителей государственных учреждений и рядовых сотрудников не такая уж и большая. Но дело не только в тарифной сетке. Дело в принципе.

Я даже не буду говорить, что если человек соглашается на определенную сумму, а затем, получив властные полномочия, увеличивает вознаграждение исключительно себе — это выглядит не совсем прилично. Принцип, о котором идет речь, — это критерии, по которым происходит назначение на руководящие должности. Из биографии будущей матери мы узнаем, что нигде, кроме министерства, она в своей жизни не работала. До 2014 года пани Анна училась, а в марте 2014 года устроилась в Министерство образования и науки Украины. А где годы труда "в поле"? Где сельские школы, в которых молодая учительница открывала дорогу в жизнь? Где волонтерский труд в горных районах, африканских джунглях? Новаторские методики обучения, которые вызвали революцию в педагогике, и все то, что могло бы объяснить сногсшибательный карьерный рост из вчерашней студентки до министра?

Премьер-министр Алексей Гончарук убеждает, что повышение зарплат функционерам — это лучший метод борьбы с воровством. Забавно, но еще совсем недавно эти люди утверждали, что ничего так не убирает коррупционные схемы, как громкие посадки. Особенно весной. Стоит признать, что в антикоррупционной идее завалить потенциальных казнокрадов деньгами что-то есть. А именно — намек, что вариант с реформированием системы власти и устранением из нее коррупционных дыр молодой командой больше не рассматривается. Среди аргументов "за" также нередко звучит тезис о необходимости уравнять зарплаты чиновников с доходами в реальном секторе. Здесь в ход идет настоящий социальный булинг. Мол, "Вам что, жаль? Совки вы неотесанные! Как требовать от чиновников новаторства, так вы первые, а как платить ему за работу — таких желающих нет".

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Все это звучит особенно насмешливо на фоне информации о почти двух миллионах наградных для руководителя "Укрпочты". Предлагаю авторам этой речи зайти в ближайшее отделение почты и повторить ее в очереди, которая состоит из пенсионеров и плательщиков квартплат. Интересно, поймут ли люди, какой-такой реальный почтовый сектор послужил примером для наследования в этом конкретном случае? Антикоррупционный тезис имел бы смысл, если бы он касался достойной награды руководителю за реальные достижения. Суть того, что происходит, заключается в том, что зарплаты предлагается платить за должность, причем качество назначений никого не интересует. Ровно как никого не интересует результат.

На сколько выросла прибыль "Укрпочты"? Сколько налогов оплачено в бюджет? На сколько выросла зарплата почтальонов и учителей, что появилась необходимость поднять оплату в министерстве? Сколько детей, в конце концов, повысили уровень знаний, что отобразилось на результатах общенационального ВНО? Вспоминается советско-каноническое превращение вчерашних кухарок в представителей власти. Практика премирования повышенным пайком за верное служение партии — не новая. Пока тот же трудовой народ ютился по коммуналкам, представители партийной номенклатуры были обеспечены отдельными квартирами, загородными домами, прислугой, снабжением из спецраспределителей и отдыхом в ведомственных санаториях. Советская система скончалась в том числе, потому что выплаты там определялись статусом, местом человека в государственной иерархии, а не полезностью его труда. Вспомним селян с их копеечными зарплатами и отсутствием пенсий почти до 70-х годов. Такая система полностью проигрывала странам с рыночной экономикой, где оплата труда зависела от эффективности человека.

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Если уже быть до конца объективным, то сравнение государственной службы с коммерческими компаниями в условиях рыночной экономики является манипулятивным. Президент самой влиятельной страны мира, бюджет которой вычисляется триллионами долларов, получает зарплату значительно меньшую, чем менеджер среднего звена в какой-то IТ-корпорации. Государственный прокурор всегда зарабатывает меньше хорошего адвоката. Есть в этой истории только одна сторона — моральная. Перед тем, как говорить о повышении оплаты труда министрам, хотелось бы услышать отчет о сделанной ими работе, планах, стратегиях на будущее, цифры, которые доказывают, что зарплаты работникам можно и нужно повысить ради увеличения эффективности их работы.

Реальный сектор, о котором любят рассказывать сегодняшние "слуги", платит бонусы за проценты роста. Награда за результат, а не за место в иерархической властной пирамиде — вот основа прогресса. Нам же предлагается создать гибрид — что-то среднее между сытой советской партийной номенклатурой и постсоветскими безответственными чиновниками, которые ни перед кем не отчитываются и никому ничего не должны. Хотелось бы, чтобы министры добивались сворачивания доверенных им отраслей, а не оправдывались голодными детьми, как гипотетические советские кухарки, которые были неспособны руководить государством, потому и делали партийную карьеру вместо профессиональной.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Укрпошта зарплата
Джерело
Джерело: day.kyiv.ua
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот брехливая с Ука! При поросёнке слова против не могла написать, за учителей и не вспоминала- а теперь вдруг защитницей стала! "..согласно утвержденной летом Кабинетом министров реформой оплаты труда учителей предусматривается увеличение оплаты труда для всех педагогов от 20 до 70% уже с 2020 года, а также поэтапное продолжение повышения зарплаты для них к 2023 году до уровня четырех прожиточных минимумов минимального должностного оклада педагога."
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да согласны все с Вами,госпожа Волошина.Только вот скажите,почему Ваш патрон Пётр Алексеевич и подконтрольные ему СМИ так рьяно стали на защиту премьер-министра Гончарука(долпоёппа по его же утверждению)после публикации его совещания с министром финансов и топмененжерами НБУ?
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