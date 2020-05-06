Коболєву в рази урізали мільйонну зарплату за квітень: скільки отримав

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у квітні замість мільйонної зарплати отримав 47 тисяч гривень.

Про це він заявив на засіданні уряду в середу, 6 травня. За його словами, компанія виконує рішення уряду, який на час карантину постановив знизити заробітні плати керівникам держкомпаній.

Зарплата Коболєва

"За квітень 2020 року моя зарплата становить 47 із чимось тисяч гривень, оскільки і правління "Нафтогазу", і наглядова рада ухвалили рішення про безумовне дотримання закону про держбюджет, який обмежує виплати керівним органам державних компаній", – заявив Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оклад глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в лютому становив 1,041 млн гривень.

29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони будуть отримувати не більше ніж 46 тисяч гривень.

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