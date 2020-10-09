Коболєв прояснив причини скандального аудиту "Нафтогазу"

Скандал із аудитом "Нафтогазу" виник із двох причин: спецзобов'язання з продажу газу населенню за низькими цінами та використання міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Прямий". На його думку, в питанні аудиту є два нюанси (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перший аспект – формальний. Те, про що говориться в тих документах, які я бачив, а я не впевнений, які саме документи потрапили в розпорядження журналістів інтернет-видань, – про те, що "Нафтогаз" не мав права нараховувати резерв сумнівних боргів. Це дуже стара історія, вона тягнеться, здається, з 2016 року – це суперечка з багатьма урядами на тему того, чи маємо, чи ми не маємо право", – сказав він.

За його словами, за законом НАК зобов'язана користуватися міжнародними стандартами бухгалтерської звітності або фінансової звітності.

"Ці стандарти говорять, що такі резерви ми повинні нараховувати. Коли компанія такий резерв нараховує, на суму цього резерву компанія зменшує свій чистий прибуток. І, відповідно, це впливає на дивіденди", – заявив Коболєв.

Другий аспект полягає в накопиченні боргів перед компанією різними приватними посередниками, яким "Нафтогаз" був зобов’язаний постачати чи продавати газ згідно з рішенням уряду, уточнив глава НАК.

"Так звана постанова про покладання суспільних обов’язків, так зване PSO (public service obligation). За цим PSO нам боргують десятки мільярдів гривень. І ми як сумлінна компанія, яка виконує закон України, нараховували цей резерв сумнівних боргів. Зараз ми впритул підійшли до того, щоб ці борги врешті-решт почати розв’язувати, тобто гасити, отримавши часткову компенсацію від державного бюджету", – сказав він.

Коболєв вважає, що справжньою причиною скандалу є відкрита позиція "Нафтогазу".

"Справжня причина всього цього галасу – це якраз наша відкрита позиція, що дивіться, колеги, були рішення, за якими ми віддавали газ, але за газ не розрахувалися, і за нього тепер вимушений буде розраховуватися бюджет. Тому що це буде рішення уряду від імені держави Україна. І це є головною та єдиною причиною всього цього скандалу", – підсумував він.

Нагадаємо, 6 жовтня ЗМІ повідомили, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.

У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії та надали свої заперечення. "У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.

Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".

8 жовтня ЗМІ повідомили, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали аудиту "Нафтогазу" до СБУ.

Згодом Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка начебто основана на звинуваченнях у державній зраді.