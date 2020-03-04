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4 березня • оновлено в 16:56
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Коболєв розповів, як Україна й США остаточно поховають "Північний потік-2"

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Україна веде переговори зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, щоб остаточно перешкодити Росії відновити прокладання трубопроводу "Північний потік-2".

"Ми зараз обговорюємо, зокрема тут (у США – Ред.), як бути впевненими, що цей проєкт похований остаточно", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає Укрінформ.

За його словами, американська політика щодо російського газопроводу стала одним із найважливіших кроків на підтримку енергетичної безпеки України.

"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля в цьому напрямі", – заявив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" додав, що росіяни не є найкращими в будівництві ефективних і сучасних суден, однак технічні можливості для прокладання труб все ж існують.

"Гра ще не закінчена. Росіяни спробують створити власні технічні можливості, щоб завершити трубопровід", – резюмував Коболєв.

Американська політика щодо російського газопроводу стала одним із найважливіших кроків на підтримку енергетичної безпеки України

Американська політика щодо російського газопроводу стала одним із найважливіших кроків на підтримку енергетичної безпеки України

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій та вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
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Коментарі
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
увы,но по.хо.ро.нят Украину,дуракам конечно не понять этого,печально очень
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Петров Игорь
Петров Игорь
...оборжаться можно с этой бензоколонки,ну вот как у них это получается-стоя на коленях, строить такие амбициозные планы...
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1
Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Петров Игорь, Я бы на месте рапсовой территории особо не выеживался)) Что, кроме рапса то можете? Польские толчки мыть? Убогиие холопы польских панов.
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Проклятый ахрессор, качай через нас свой газ. Нам твои гроши дюже нужны )) Независимость укров такая внезапная ))
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