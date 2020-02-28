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28 лютого • оновлено в 14:36
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Коболєв розповів про брехню Росії та Німеччини про "Північний потік-2"

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Глава "НАК Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія і Німеччина свідомо брехали США, що санкції проти "Північного потоку-2" не вплинуть на газопровід.

"За кілька днів до введення санкцій німці і росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть жодного ефекту на "Північний потік-2". Вони свідомо брехали", – повідомив Коболєв у інтерв'ю Die Zeit.

За його словами, санкції проти російського газопроводу надзвичайно корисні для енергетичної безпеки Європи, оскільки зупинять будівництво проєкту.

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"Ці санкції зупинять "Північний потік-2". Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проєкт", – резюмував Коболєв.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Санкції проти російського газопроводу зупинять будівництво проєкту

Санкції проти російського газопроводу зупинять будівництво проєкту

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года. Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн. Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около $3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).
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фил филька
фил филька
по завершению строительства сп2 у коболева никто не спросит про его просёр. побояться. ибо нерабы - рабы
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ще не народилася та нація яка змогла би перебрихати московію.
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Нациев Сала
Нациев Сала
kiy Valeriy, lавно уже народилась, аж 140тыщ лет назад, из яиц динозавров вылупились протоyкpы!
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