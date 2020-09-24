Коболєв пояснив, звідки взялися мільярдні збитки "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз-України" отримала за перше півріччя 2020 року чистий збиток 11,5 млрд грн через падіння цін на газ і нафту та пандемію коронавірусу.

Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook. Зазначимо, що його зарплата на посаді в середньому становить 1 млн грн без урахування премій.

Коболєв наголосив, що перед коронакризою не встояли найбільші нафтогазові компанії світу.

"Наприклад, чистий збиток британсько-нідерландської нафтогазової компанії Royal Dutch Shell у першому півріччі 2020 року становить $18,15 млрд проти прибутку в $8,9 млрд за перше півріччя 2019 року. Французька нафтогазова компанія Total, другий за величиною гравець на глобальному ринку СПГ серед приватних компаній, у першому півріччі 2020 року отримала $8,33 млрд чистого збитку проти прибутку в $5,87 млрд у 2019 році", – сказано в повідомленні.

Коболєв нагадав, що ціни на газ в Європі (NCG) з початку року впали на 58% до рекордно історичних мінімумів.

"Було б наївно думати, що така ж доля омине "Нафтогаз". Зниження попиту та цін на енергоресурси вплинуло на всі сегменти нашої діяльності. Ми зафіксували збиток у звітності за перше півріччя. Це не стало сюрпризом. Ми цього очікували і готувались до кризової ситуації. "Нафтогаз" має виважений план дій і достатній запас міцності для проходження кризового періоду. Ми скоротили наші капітальні інвестиції на 50%. Це було важливою та вчасною реакцією", – пояснив директор НАК.

Він нагадав, що "Нафтогаз" сплатив у бюджет 75 млрд грн податків і додатково наперед 35 млрд гривень дивідендів.

"Також фінансовий стан "Нафтогазу" значно покращиться, якщо ситуацію з боргами облгазів, газзбутів та ТКЕ врегулюють чесно, без передвиборчого популізму і на користь державної компанії. Нині борг цих підприємств становить близько 100 млрд грн", – вважає Коболєв.

Збиток "Нафтогазу" становить 11,5 млрд грн Facebook Андрія Коболєва

НАК сплатила у бюджет 75 млрд грн податків Facebook Андрія Коболєва

Станом на 30 червня фінансовий стан компанії такий:

Звіт "Нафтогазу" Сайт НАК

За 2018 рік глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. Із них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" в арбітражі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оклад глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в лютому становив 1,041 млн гривень.

29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони мали отримувати не більш ніж 46 тисяч гривень. Вже у квітні Коболєв отримав лише 47 тисяч гривень.

29 серпня Конституційний Суд скасував рішення про обмеження максимальної заробітної плати посадових осіб.