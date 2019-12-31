Коболєв назвав головні перемоги в новій газовій угоді з Путіним

Під час переговорів з "Газпромом" про транзит газу з Росії через газотранспортну систему України, у офіційного Києва була "дуже сильна позиція".

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив в Facebook. За його словами, завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалося уникнути чергової газової кризи.

Андрій Коболєв liga.net

"Це були перші переговори з Газпромом і РФ, на яких українська сторона зайняла дійсно дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершено анбандлінг, підготовлена і протестована до довготривалої роботи в реверсі газотранспортна система (ГТС), своєчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки ", – заявив Коболєв.

За його словами, підписання договору про транзит газу є результатом злагодженої роботи великої команди. При цьому Коболєв зазначив, що в ході підготовки договору Україна отримала від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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