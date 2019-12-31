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31 грудня • оновлено в 09:41
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Коболєв назвав головні перемоги в новій газовій угоді з Путіним

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Під час переговорів з "Газпромом" про транзит газу з Росії через газотранспортну систему України, у офіційного Києва була "дуже сильна позиція".

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив в Facebook. За його словами, завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалося уникнути чергової газової кризи.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

liga.net

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Україна і Росія підписали договір про транзит газу: всі подробиці і реакція сторін

"Це були перші переговори з Газпромом і РФ, на яких українська сторона зайняла дійсно дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершено анбандлінг, підготовлена і протестована до довготривалої роботи в реверсі газотранспортна система (ГТС), своєчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки ", – заявив Коболєв.

За його словами, підписання договору про транзит газу є результатом злагодженої роботи великої команди. При цьому Коболєв зазначив, що в ході підготовки договору Україна отримала від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
ринок газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Mega Death
Mega Death
Он в курсе какие объёмы необходимо прокачивать через ГТС , чтоб она была безубыточна ?
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