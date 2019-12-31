Коболєв назвав головні перемоги в новій газовій угоді з Путіним

Під час переговорів з "Газпромом" про транзит газу з Росії через газотранспортну систему України, у офіційного Києва була "дуже сильна позиція".
Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив в Facebook. За його словами, завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалося уникнути чергової газової кризи.
Андрій Коболєв
liga.net
"Це були перші переговори з Газпромом і РФ, на яких українська сторона зайняла дійсно дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершено анбандлінг, підготовлена і протестована до довготривалої роботи в реверсі газотранспортна система (ГТС), своєчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки ", – заявив Коболєв.
За його словами, підписання договору про транзит газу є результатом злагодженої роботи великої команди. При цьому Коболєв зазначив, що в ході підготовки договору Україна отримала від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
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Згодом Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
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