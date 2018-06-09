Коболєв і Вітренко отримають $13,9 млн від премій "Нафтогазу"

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв разом з комерційним директором Юрієм Вітренком отримають на двох 13,9 мільйона доларів, які передбачено компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським монополістом "Газпромом".

Як говориться в статті "Дзеркала Тижня", наглядова рада вирішила преміювати співробітників майже на 37 мільйонів доларів. Дану суму розподілять між 41 людиною, яка "прямо або побічно внісла значний внесок до досягнення цього результату".

"За даними кількох джерел, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 207 млн грн (7,9 млн доларів). Всі, отримані на рахунок в "Ощадбанку", гривні Коболєв вирішив витратити на покупку доларів США, вказавши причину: допомога сім'ї", - повідомляє автор статті Ігор Маскалевич.

Джерело в банку розповіло, що перші 800 тис. доларів вже вирушили до мами.

"Головному комерційному директору "Нафтогазу" Юрію Вітренку виділили 130 млн грн (6 млн доларів). Частину суми "першого траншу" розділять на карткові рахунки інших "побічно причетних", що заодно гарантує, в разі необхідності, купу судових процесів при спробі їх вилучити", - йдеться в матеріалі.

У свою чергу, решту - 25,6 млн доларів - виплачуватиметься три роки "виключно за умовою успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу". Таким чином, було створено стимул.

"Правда, стимулювати збираються знову переважно товаришів Коболєва та Вітренка. Практичною роботою займатися будуть інші люди. Причому юристи і за окремі гроші", - сказано в статті.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд дол. боргу.

Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях. У свою чергу, українська компанія запропонувала російському монополісту вести переговори.

Крім того, президент Петро Порошенко розповів, що найближчим часом буде заарештовано активи "Газпрому" не тільки в Британії, Нідерландах і Швейцарії, але і в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила виплатити співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді.

Першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджерам обіцяли найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності за 2017 рік.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав переглянути рішення з преміювання.