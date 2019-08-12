Князєв пояснив Зеленському, чому бурштинову мафію не побороти

Глава Нацполіції Сергій Князєв визнав перед президентом Володимиром Зеленським, що військовослужбовці Нацгвардії можуть бути "у схемі" незаконного видобутку бурштину.

Він визнав, що для ефективної боротьби із незаконним видобутком бурштину у Житомирській області зусиль поліції недостатньо, передає "Лига.net" (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Князєв наголосив, що для протидії необхідно внести зміни до Кримінального кодексу. Так Князєв відповів на критику президента на адресу поліції, яка, на думку глави держави, "прикривала" кримінальних авторитетів.

Князєв розповів, що в місті Сарни створено підрозділ Нацгвардії для боротьби з незаконним видобутком бурштину.

"А мені кажуть, що Нацгвардія теж у цій схемі... Мені кажуть, що вони рахують машини, скільки машин виїздить", – перебив главу Нацполіції президент.

"Можливо, і так, пане президенте. Очевидно, що для ефективної протидії незаконному видобутку бурштину в північних областях країни зусиль поліції недостатньо, і я визнаю це", – продовжив Князєв.

При цьому він зазначив, що, крім поліції, на проблему повинна реагувати також громадськість. Якої саме реакції від громадськості очікує поліція, Князєв не уточнив.

Глава Нацполіції також заявив про необхідність посилення відповідальності за порушення правил охорони надр, оскільки зараз цей злочин, за його словами, не відноситься до категорії тяжких. Це, як запевняє чиновник, "істотно ускладнює документування організаторів, виконавців цього незаконного бізнесу".

"Фактично поліція не має можливості працювати на запобігання, а тільки фіксує вже скоєні правопорушення", – сказав Князєв.

Князєв пояснив, чому бурштинову мафію не побороти

Крім того, глава Нацполіції заявив, що за здійснення операцій, пов'язаних зі збутом бурштину, кримінальна відповідальність "на сьогодні взагалі не передбачена".

Таким чином зараз, як зізнався Князєв, до відповідальності притягуються рядові виконавці, "а особи, які займаються незаконною скупкою бурштину, його зберіганням і реалізацією, відповідальності уникають".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 12 серпня, Зеленський прибув до Олевська, Житомирської області з робочою поїздкою з приводу незаконного видобутку бурштину.

Там він публічно присоромив начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененка за слабку боротьбу із незаконним видобутком бурштину. Також президент зажадав його відставки.

Зазначимо, що у будівлі Олевської РДА перед приїздом Зеленського постелили новий зелений килим.

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