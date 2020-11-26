Ключовий партнер "Північного потоку–2" відмовився від проєкту через загрозу санкцій

Сертифікатор російського газопроводу "Північний потік – 2", норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) вийшла з проєкту через загрозу санкцій США.

Про це російському пропагандистському ресурсу "РИА Новости" заявив представник компанії. У DNV GL пояснили, що на російському проєкті вони займалися розглядом документації та перевіркою робіт на предмет відповідності стандартам.

Туди також входили моніторинг, тестування і підготовка обладнання, яке використовували на суднах під час прокладки газопроводу. DNV GL також повинна була видати сертифікат відповідності після завершення проекту.

"Держдепартамент США опублікував нове керівництво щодо закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA). Відповідно до цього ми вважаємо, що діяльність DNV GL з інспектування оснащених судів, які обслуговують проєкт "Північний потік–2", підпадає під санкції. Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію PEESA", – пояснили в DNV GL.

Недобудована ділянку газопроводу знаходиться в територіальних водах Данії, і, згідно з правилами Датського енергетичного агентства, компанія – оператор Nord Stream 2 AG має право найняти будь-яку третю сторону, яка зможе надати сертифікат відповідності чинному законодавству країни.

Нагадаємо, в суботу, 21 листопада, ЗМІ дізналися, що адміністрація США контактує з компаніями, які займаються реалізацією проєкту "Північний потік-2". За словами неназваного представника Вашингтона, мова йде про наслідки після санкцій, висунутих американською стороною.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодоюдля завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються не тільки суден для укладання труб, але і компаній, які допомагають встановлювати відповідне обладнання або модернізувати його. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт в кінці 2020-го або початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії не можна.