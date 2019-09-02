"Ключовий фактор – війна": блогер розкрив критичний нюанс економіки України

В Україні більшість регіонів за рівнем ВВП вже давно побили показники довоєнного 2013 року.

Як пояснив блогер Денис Казанський, мова про те, що нинішні показники вказують без анексованого Криму і Донбасу, а у 2013-му році їх враховували у статистиці.

"Наприклад, прийнято вважати, що ВВП України зараз значно поступається рівню 2013 року. Цим фактом дуже люблять маніпулювати прихильники Януковича, але так виходить лише тому, що порівнюють показники сучасної України без окупованих територій з довоєнними показниками, які включали Крим і Донбас. Якщо ж порівняти показники регіонів України у 2018 і 2013 роках без Криму і Донбасу, то виходить, що переважна більшість областей давно вже перевищили показники "стабільного" 2013 року", – написав він.

Відзначається, що від рівня 2013 року відстають тільки промислові східні області, Полтавщина, Київ і Закарпаття.

"Інші області центру, півдня і заходу України вже його переросли. І тут треба розуміти, що це дані минулого року. У нинішньому, 2019-му, з огляду на позитивну динаміку, всі ці показники ще покращаться. Найімовірніше, за підсумками 2019-го також досягнуть рівня 2013 року Закарпаття та Київ", – підсумував Казанський.

Він також наголосив, що існує поширена помилка, що ВВП зростає в основному за рахунок аграріїв, і Україна в такий спосіб перетворюється в аграрну країну.

"Але це не так. У західних областях і в центрі ми бачимо в низці регіонів значний приріст промислового виробництва. Наприклад, у Житомирській області промисловість за 5 років зросла на цілих 33%. У Тернопільській – на 26%. У Вінницькій – на 23, 4%. У Київській – на 12%", – ідеться в повідомленні.

Економіка України

Він наголосив, що в країні зараз триває тенденція при якій західні регіони поступово нарощують економічну міць, а східні – втрачають її.

"Ключовий фактор тут, звичайно, війна і близькість Росії, але справа не тільки в цьому. Значну роль відіграє також і низька якість місцевих управлінців, які не розуміють, що радянська важка промисловість поступово застаріває, занепадає, і потрібно створювати їй якусь альтернативу. Якщо нічого не зміниться, то з часом пульс економічного життя переміститься в західні і центральні області, які довгий час окремі недолугі політики називали "дармоїдами", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за 5 років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг.

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