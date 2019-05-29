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Клімкін перед відставкою купив квартиру за 3 млн

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який вирішив подати у відставку, задекларував придбання квартири за 3 мільйони гривень.

Зокрема, він отримав право власності на квартиру в Києві площею понад 108 квадратних метрів, свідчать дані Національного агентства з попередження корупції.

Крім того, Клімкін купив паркомісце площею приблизно 18 квадратних метрів за 131,6 тисячі гривень.

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Продавцем нерухомості вказано Олексія Булгакова.

Міністр закордонних справ отримав право власності на квартиру в Києві

Міністр закордонних справ отримав право власності на квартиру в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Це ж добре, що придбана нерухомість знаходиться в Києві, а не десь в Італії, наприклад :- )))
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