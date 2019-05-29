Клімкін перед відставкою купив квартиру за 3 млн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який вирішив подати у відставку, задекларував придбання квартири за 3 мільйони гривень.

Зокрема, він отримав право власності на квартиру в Києві площею понад 108 квадратних метрів, свідчать дані Національного агентства з попередження корупції.

Крім того, Клімкін купив паркомісце площею приблизно 18 квадратних метрів за 131,6 тисячі гривень.

Продавцем нерухомості вказано Олексія Булгакова.

Міністр закордонних справ отримав право власності на квартиру в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 травня Ірина Луценко також подала заяву про відставку з посади представника глави держави у Верховній Раді.

Цього ж дня подав у відставку перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук.

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