Клімкін перед відставкою купив квартиру за 3 млн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який вирішив подати у відставку, задекларував придбання квартири за 3 мільйони гривень.
Зокрема, він отримав право власності на квартиру в Києві площею понад 108 квадратних метрів, свідчать дані Національного агентства з попередження корупції.
Крім того, Клімкін купив паркомісце площею приблизно 18 квадратних метрів за 131,6 тисячі гривень.
Продавцем нерухомості вказано Олексія Булгакова.
Міністр закордонних справ отримав право власності на квартиру в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 травня Ірина Луценко також подала заяву про відставку з посади представника глави держави у Верховній Раді.
Цього ж дня подав у відставку перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук.
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