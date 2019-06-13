Клімкін озвучив умови зняття блокади з окупованого Донбасу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що найперше для зняття економічної блокади з окупованого Донбасу потрібна реальна безпека — ефективна і контрольована.

"Друге — ви ж пам'ятаєте, що відбулося з тим, що у нас вкрали всі ці підприємства, всі компанії, що там відбувається. Тому нам потрібна, я давно кажу, міжнародна адміністрація, нам потрібен міжнародний аудит, що вони там зробили, попиляли на металобрухт, щось розбили вщент", — повідомив Клімкін в інтерв'ю ТСН.

"Подивитися, що з нашими активами, це є наші активи, потім після міжнародного аудиту, їх треба перереєструвати, оскільки ці підприємства мають стати знову українськими платниками податків і взагалі працювати в українському правовому полі", — додав він.

Крім того, мають бути практичні умови для того, щоб Україна мала доступ до підприємств.

"Ми не можемо повернути лише з економічної точки зору, що відбувалося 2013 року. Це тільки після того можна говорити про якусь логіку, а там зараз Росія все контролює", — наголосив Клімкін.

За його словами, потрібна реальна дискусія, засідання РНБО із залученням усіх і формування позиції з цього питання.

Для зняття економічної блокади з окупованого Донбасу потрібна реальна безпека

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник України у ТКГ Леонід Кучма.

Нагадаємо:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди щодо припинення вогню на Донбасі.

Крім того, було досягнуто домовленості про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

Водночас "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!