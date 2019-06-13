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Клімкін озвучив умови зняття блокади з окупованого Донбасу

1.3тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що найперше для зняття економічної блокади з окупованого Донбасу потрібна реальна безпека — ефективна і контрольована.

"Друге — ви ж пам'ятаєте, що відбулося з тим, що у нас вкрали всі ці підприємства, всі компанії, що там відбувається. Тому нам потрібна, я давно кажу, міжнародна адміністрація, нам потрібен міжнародний аудит, що вони там зробили, попиляли на металобрухт, щось розбили вщент", — повідомив Клімкін в інтерв'ю ТСН.

"Подивитися, що з нашими активами, це є наші активи, потім після міжнародного аудиту, їх треба перереєструвати, оскільки ці підприємства мають стати знову українськими платниками податків і взагалі працювати в українському правовому полі", — додав він.

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Крім того, мають бути практичні умови для того, щоб Україна мала доступ до підприємств.

"Ми не можемо повернути лише з економічної точки зору, що відбувалося 2013 року. Це тільки після того можна говорити про якусь логіку, а там зараз Росія все контролює", — наголосив Клімкін.

За його словами, потрібна реальна дискусія, засідання РНБО із залученням усіх і формування позиції з цього питання.

Для зняття економічної блокади з окупованого Донбасу потрібна реальна безпека

Для зняття економічної блокади з окупованого Донбасу потрібна реальна безпека

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник України у ТКГ Леонід Кучма.

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Тема
Блокада Донбасса
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуМіністерство закордонних справ України
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